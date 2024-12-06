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    Губерниев: «Я не вижу надлома у «Локомотива»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о спаде в игре «Локомотива» и о том, как повлияет на команду зимний перерыв в чемпионате.

    «Локомотив» перезагрузится, и всe будет нормально. Конечно, обидно: «Динамо» проиграли по пенальти, «Химки» их вообще дважды обыграли. Но люди молодые, и не все выдерживают этот, в хорошем смысле, марафон Кубка и чемпионата. Где-то физически, где-то психологически, но я не вижу надлома у команды. Они в себя придут и будут бороться за медали.

    Пауза пойдeт на пользу «Локомотиву». Он будет ещe более сильным. Молодeжь не всегда стабильна – и физически, и психологически. Очень многое обрушилось на команду: огонь, вода, медные трубы – всe это надо пройти. Тем не менее я спокоен: «Локомотив» преодолеет эту зону турбулентности.

    Тем более никакого пике нет, сейчас нужно просто пристегнуть ремни. Когда будет пауза – отстегнуть ремень, спокойно пообедать, отдохнуть и приступать к мягкой посадке в тройке сильнейших, а может, и в борьбе за чемпионство. Хотя, чeрт возьми, мягкой эта посадка не будет, и надо готовиться к дополнительным сложностям», – сказал Губерниев.

    • «Локомотив» проиграл 3 матча после перерыва на игры сборных в ноябре.
    • Губерниев является амбассадором клуба.

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    Источник: Metaratings.ru

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    06.12.2024 09:55
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