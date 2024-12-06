Губерниев: «Я не вижу надлома у «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о спаде в игре «Локомотива» и о том, как повлияет на команду зимний перерыв в чемпионате.

«Локомотив» перезагрузится, и всe будет нормально. Конечно, обидно: «Динамо» проиграли по пенальти, «Химки» их вообще дважды обыграли. Но люди молодые, и не все выдерживают этот, в хорошем смысле, марафон Кубка и чемпионата. Где-то физически, где-то психологически, но я не вижу надлома у команды. Они в себя придут и будут бороться за медали.

Пауза пойдeт на пользу «Локомотиву». Он будет ещe более сильным. Молодeжь не всегда стабильна – и физически, и психологически. Очень многое обрушилось на команду: огонь, вода, медные трубы – всe это надо пройти. Тем не менее я спокоен: «Локомотив» преодолеет эту зону турбулентности.

Тем более никакого пике нет, сейчас нужно просто пристегнуть ремни. Когда будет пауза – отстегнуть ремень, спокойно пообедать, отдохнуть и приступать к мягкой посадке в тройке сильнейших, а может, и в борьбе за чемпионство. Хотя, чeрт возьми, мягкой эта посадка не будет, и надо готовиться к дополнительным сложностям», – сказал Губерниев.