Кин: «Игра «Манчестер Юнайтед» – отстой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмутился игрой команды после матча 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).
«Меня шокировала игра вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда. Замены Рубена Аморима ничего не дали.
«МЮ» ничего не заслуживает. Игра – отстой. Команда обманывает болельщиков. Нет динамики. Никаких обнадеживающих моментов. Я разочарован. У игроков нет настроя. Для «Арсенала» все было очень легко», – сказал Кин.
- Это 1-е поражение Аморима в Англии.
- До этого португальский тренер не проигрывал в национальном чемпионате с 9 декабря 2023 года.
- «МЮ» идет в АПЛ на 11-м месте.