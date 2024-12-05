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    Кин: «Игра «Манчестер Юнайтед» – отстой»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмутился игрой команды после матча 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Меня шокировала игра вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда. Замены Рубена Аморима ничего не дали.

    «МЮ» ничего не заслуживает. Игра – отстой. Команда обманывает болельщиков. Нет динамики. Никаких обнадеживающих моментов. Я разочарован. У игроков нет настроя. Для «Арсенала» все было очень легко», – сказал Кин.

    • Это 1-е поражение Аморима в Англии.
    • До этого португальский тренер не проигрывал в национальном чемпионате с 9 декабря 2023 года.
    • «МЮ» идет в АПЛ на 11-м месте.

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    Источник: Metro

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    05.12.2024 22:00
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1733425992
    Не можешь смотреть-не смотри,как будто он 10 лет телевизор не включал,чтобы их игру увидеть,что ожидал чего-то.После первого матча Аморима уже предлагал схему поменять, а человек пришел посередине сезона и только 3 полноценные тренировки провел.Таким людям лучше вообще слова не давать, вредят команде не меньше,чем Рэшфорды.Это и фанатов касается
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    Adeptden1m
    1733466488
    Манчестер, только сейчас под руководством Аморима начал показывать прогресс. Сколько шансов давали Тен Хагу, никакому другому тренеру и не снилось. Верим, надеемся, что дьяволы обретут былую славу !!!
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    Adeptden1m
    1733466522
    Спартак чемпион !!!
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