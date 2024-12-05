Кин: «Игра «Манчестер Юнайтед» – отстой»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин возмутился игрой команды после матча 14-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Меня шокировала игра вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда. Замены Рубена Аморима ничего не дали.

«МЮ» ничего не заслуживает. Игра – отстой. Команда обманывает болельщиков. Нет динамики. Никаких обнадеживающих моментов. Я разочарован. У игроков нет настроя. Для «Арсенала» все было очень легко», – сказал Кин.