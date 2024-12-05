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    • Реакция представителя Захаряна на готовность «Динамо» вернуть игрока

    Реакция представителя Захаряна на готовность «Динамо» вернуть игрока

    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал готовность «Динамо» арендовать футболиста.

    «Арсен Захарян никакие аренды не рассматривает. Он игрок «Реал Сосьедад», сейчас у него нет планов возвращаться в «Динамо». Понятно, что Арсен общается.

    Но он уезжал в Испанию не для того, чтобы через год вернуться в Россию. В его планах – играть и показывать себя в лиге. Вопрос аренды на повестке не стоит», – сказал Голубин.

    • 21-летний Захарян не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.
    • Контракт российского игрока с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2024 19:36
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1733427519
    В Динамо у него таких травм не было.Напрашивается анология с Черышевыи.
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