«Динамо» готово продавать футболистов «Зениту» при одном условии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб планирует точечное усиление в зимнее трансферное окно. Он также сообщил, готовы ли бело-голубые отпускать футболистов в «Зенит».

– Впереди зимнее трансферное окно. Насколько активным будет «Динамо» на рынке?

– Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление.

– «Локомотив» открыто заявил, что их лидеры не продаются в «Зенит» ни при каких условиях. Можете ли вы так сказать про лидеров «Динамо», что, если петербургский клуб придет с любым предложением, так или иначе вы не отпустите футболистов?

– При этом игрок «Локомотива» перешел в «Зенит» этим летом. Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов «Зенита». Мы в своей работе руководствуемся интересами «Динамо».

Если какое‑то конкретное предложение будет полностью устраивать наш клуб и игрока, в принципе такое возможно.