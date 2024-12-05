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    • «Динамо» готово продавать футболистов «Зениту» при одном условии

    «Динамо» готово продавать футболистов «Зениту» при одном условии

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что клуб планирует точечное усиление в зимнее трансферное окно. Он также сообщил, готовы ли бело-голубые отпускать футболистов в «Зенит».

    – Впереди зимнее трансферное окно. Насколько активным будет «Динамо» на рынке?

    – Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление.

    «Локомотив» открыто заявил, что их лидеры не продаются в «Зенит» ни при каких условиях. Можете ли вы так сказать про лидеров «Динамо», что, если петербургский клуб придет с любым предложением, так или иначе вы не отпустите футболистов?

    – При этом игрок «Локомотива» перешел в «Зенит» этим летом. Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов «Зенита». Мы в своей работе руководствуемся интересами «Динамо».

    Если какое‑то конкретное предложение будет полностью устраивать наш клуб и игрока, в принципе такое возможно.

    • «Динамо» занимает в РПЛ 5-е место с 32 очками после 17 туров. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 7 очков.
    • Летом петербургский клуб приобрел у «Локомотива» 25-летнего нападающего Максима Глушенкова за 6,3 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2024 18:28
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1733413054
    Ага , условия..) Может , сразу "чистуху " написать...? «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"(с)
    Ответить
    Cleaner
    1733413883
    Зачем Зениту игроки из клуба ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА???????????????????????
    Ответить
    ...уефан
    1733414411
    ...у динамовцев, в общем-то, есть среди молодежи пара неплохих ребят, которые в основу редко попадают...
    Ответить
    acor94
    1733414625
    это два условия)
    Ответить
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