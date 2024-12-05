РПЛ предолжила Федорищеву совместно расследовать коррупционный скандал, но пока не получила согласия

Глава РПЛ Александр Алаев предложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву направить в столицу региона представителей лиги для совместной работы по борьбе с возможной коррупцией в российском футболе, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ответа на свое предложение он пока не получил.

Письмо за подписью Алаева было направлено еще несколько дней назад, сразу после общего собрания РПЛ. Лига сообщила, что она готова оказать всестороннее содействие, а также пообещала поделиться своей экспертизой в выявлении коррупционных схем и наказании виновных.

При этом, руководство РПЛ подчеркнуло, что считает, что такие вопросы стоит расследовать совместно, и сам Алаев также готов выехать в Самару.

Руководство области уже прислало ответное письмо, но согласия на предложения о совместной работе пока не последовало.