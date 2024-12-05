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    • РПЛ предолжила Федорищеву совместно расследовать коррупционный скандал, но пока не получила согласия

    РПЛ предолжила Федорищеву совместно расследовать коррупционный скандал, но пока не получила согласия

    Глава РПЛ Александр Алаев предложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву направить в столицу региона представителей лиги для совместной работы по борьбе с возможной коррупцией в российском футболе, сообщает телеграм-канал «Мутко против». Ответа на свое предложение он пока не получил.

    Письмо за подписью Алаева было направлено еще несколько дней назад, сразу после общего собрания РПЛ. Лига сообщила, что она готова оказать всестороннее содействие, а также пообещала поделиться своей экспертизой в выявлении коррупционных схем и наказании виновных.

    При этом, руководство РПЛ подчеркнуло, что считает, что такие вопросы стоит расследовать совместно, и сам Алаев также готов выехать в Самару.

    Руководство области уже прислало ответное письмо, но согласия на предложения о совместной работе пока не последовало.

    • Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам в судейском корпусе.
    • Он подготовил обращение в прокуратуру с просьбой проверить решения своего предшественника на посту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по госфинансированию футбола, а также сделки, связанные с агентами.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    05.12.2024 17:47
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spartak_forv@
    1733410568
    По коррупции или по противодействию коррупции?)
    Ответить
    ...уефан
    1733412843
    ...все хотят в фестивале поучаствовать)...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733416000
    Что бы знать , где если что замазать…
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1733416051
    Конечно, не надо ни кого посвящать, как идёт расследование, ведь судейский корпус он в структуре РПЛ - это всё равно, что подключить преступника, который совершил преступление к расследованию его же дела, раскрыть перед ним все карты.
    Ответить
    АКС-74У
    1733417144
    Господин Алаев, спецотдел полиции уже занимается, когда будет надо, Вас пригласят... на допрос.
    Ответить
    subbotaspartak
    1733420124
    Надо ещё Коломбо позвать,нормальный сериал получится.
    Ответить
    neim
    1733466358
    Расследуют пусть те, кто это должен делать и специально этому обучен, а ваше дело по быстрее концы в воду спрятать, пока до вас не добрались (((.
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