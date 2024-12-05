Мостовой назвал условия для перехода российского футболиста в «Барселону»

Бывший полузащитник «Спартака, «Сельты», «Алаваеса» и сборной России Александр Мостовой допустил, что хавбек Алексей Батраков из «Локомотива» сможет играть в «Барселоне».
«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить.
Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков – талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле.
Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», – сказал Батраков.
- 19-летний хавбек провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на счету Батракова 2 игры и 1 гол за сборную России.
- Он дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта этого года.