Мостовой назвал условия для перехода российского футболиста в «Барселону»

Бывший полузащитник «Спартака, «Сельты», «Алаваеса» и сборной России Александр Мостовой допустил, что хавбек Алексей Батраков из «Локомотива» сможет играть в «Барселоне».

«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить.

Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков – талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле.

Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», – сказал Батраков.