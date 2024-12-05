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    • Мостовой назвал условия для перехода российского футболиста в «Барселону»

    Мостовой назвал условия для перехода российского футболиста в «Барселону»

    Бывший полузащитник «Спартака, «Сельты», «Алаваеса» и сборной России Александр Мостовой допустил, что хавбек Алексей Батраков из «Локомотива» сможет играть в «Барселоне».

    «Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить.

    Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков – талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле.

    Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», – сказал Батраков.

    • 19-летний хавбек провел в этом сезоне 22 матча за «Локомотив», забил 11 голов, отдал 8 передач. Также на счету Батракова 2 игры и 1 гол за сборную России.
    • Он дебютировал в составе «Локомотива» 31 марта этого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 17:04
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1733407723
    Царь благославил Батракова и нарек его человеком футбольным)
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    DOCTOR PENALTY
    1733413907
    Испортят Лёшку, захвалили без меры. (((
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    Борис34684
    1733490198
    Отстаньте уже от парня, пацан ещё первый сезон толком не доиграл, пустозвоны блин.
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