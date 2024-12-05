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    Игроки «Реала» начали сомневаться в Мбаппе

    Серия неудачных игр нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заставляет одноклубников сомневаться в 25-летнем форварде, сообщает Relevo. При этом в клубе пытаются поддержать француза и вернуть ему уверенность в себе.

    Отмечается, что Мбаппе демонстрирует свой талант и мастерство на каждой тренировке, но гаснет в матчах.

    В матче 19-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:2) французский форвард не реализовал пенальти. Это его второй промах при исполнении 11-метрового менее чем за полторы недели.

    • В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 20 игр за «Реал» во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи.
    • Вместе с мадридцами француз завоевал Суперкубок УЕФА.

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    Источник: Relevo

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    05.12.2024 16:01
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    Комментарии (1)
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    Glebaj
    1733405074
    Статистика вроде и норм, но для Мадрида этого недостаточно. Нужен максимум всегда и в любой ситуации, пусть много работает и выходит с замены. Я на его лицо смотрю перед пробитием пенальти и понимаю, что не забьет)
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