Игроки «Реала» начали сомневаться в Мбаппе

Серия неудачных игр нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заставляет одноклубников сомневаться в 25-летнем форварде, сообщает Relevo. При этом в клубе пытаются поддержать француза и вернуть ему уверенность в себе.
Отмечается, что Мбаппе демонстрирует свой талант и мастерство на каждой тренировке, но гаснет в матчах.
В матче 19-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:2) французский форвард не реализовал пенальти. Это его второй промах при исполнении 11-метрового менее чем за полторы недели.
- В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 20 игр за «Реал» во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи.
- Вместе с мадридцами француз завоевал Суперкубок УЕФА.