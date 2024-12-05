Игроки «Реала» начали сомневаться в Мбаппе

Серия неудачных игр нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заставляет одноклубников сомневаться в 25-летнем форварде, сообщает Relevo. При этом в клубе пытаются поддержать француза и вернуть ему уверенность в себе.

Отмечается, что Мбаппе демонстрирует свой талант и мастерство на каждой тренировке, но гаснет в матчах.

В матче 19-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:2) французский форвард не реализовал пенальти. Это его второй промах при исполнении 11-метрового менее чем за полторы недели.