Аморим объяснил свое первое поражение в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги проигранного матча с «Арсеналом».

«МЮ» уступил со счетом 0:2 в 14-м туре АПЛ.

Это первое поражение Аморима в Англии.

До этого португальский тренер не проигрывал в национальном чемпионате с 9 декабря 2023 года.

«Игру изменили стандарты. Мы могли бы действовать более агрессивно в штрафной площади соперника. До этих стандартов в матче не было моментов у обеих команд, а затем они убили игру.

«Арсенал» размещал много игроков возле вратаря, поэтому бороться за мяч было практически невозможно. Мы знаем, что нам нужно играть лучше. Были настроены решительно, но проиграли из-за стандартов.

Забей Маттейс [де Лигт], ситуация была бы иной. Мы пытались играть, но они очень организованная команда, им трудно забить.

Чувствовал, что игроки контролировали матч, но во втором тайме стандарты изменили игру», – сказал Аморим.