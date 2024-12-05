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    • Аморим объяснил свое первое поражение в «Манчестер Юнайтед»

    Аморим объяснил свое первое поражение в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги проигранного матча с «Арсеналом».

    • «МЮ» уступил со счетом 0:2 в 14-м туре АПЛ.
    • Это первое поражение Аморима в Англии.
    • До этого португальский тренер не проигрывал в национальном чемпионате с 9 декабря 2023 года.

    «Игру изменили стандарты. Мы могли бы действовать более агрессивно в штрафной площади соперника. До этих стандартов в матче не было моментов у обеих команд, а затем они убили игру.

    «Арсенал» размещал много игроков возле вратаря, поэтому бороться за мяч было практически невозможно. Мы знаем, что нам нужно играть лучше. Были настроены решительно, но проиграли из-за стандартов.

    Забей Маттейс [де Лигт], ситуация была бы иной. Мы пытались играть, но они очень организованная команда, им трудно забить.

    Чувствовал, что игроки контролировали матч, но во втором тайме стандарты изменили игру», – сказал Аморим.

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    Источник: BBC

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    05.12.2024 09:18
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