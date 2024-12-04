Заявление МВД Самарской области по делу о коррупции в российском футболе

Начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Самарской области Александр Курбатов подтвердил, что ведомство взяло в работу обращение губернатора Вячеслава Федорищева.

На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказал Курбатов.