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    • Заявление МВД Самарской области по делу о коррупции в российском футболе

    Заявление МВД Самарской области по делу о коррупции в российском футболе

    Начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Самарской области Александр Курбатов подтвердил, что ведомство взяло в работу обращение губернатора Вячеслава Федорищева.

    • На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

    «В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказал Курбатов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2024 19:48
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