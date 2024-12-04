Петржела объяснил, почему Соболев может не заиграть в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о слабой игре Александра Соболева в составе петербургской команды.

В августе нападающего купили у «Спартака» за 10 млн евро.

На его счету 10 матчей в РПЛ без голевых действий.

В Фонбет Кубке России Соболев забил 2 мяча и сделал 1 ассист в 5 играх.

– Почему Соболев не может заиграть в «Зените»?

– Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать.

Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке».