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    • Петржела объяснил, почему Соболев может не заиграть в «Зените»

    Петржела объяснил, почему Соболев может не заиграть в «Зените»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о слабой игре Александра Соболева в составе петербургской команды.

    • В августе нападающего купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • На его счету 10 матчей в РПЛ без голевых действий.
    • В Фонбет Кубке России Соболев забил 2 мяча и сделал 1 ассист в 5 играх.

    – Почему Соболев не может заиграть в «Зените»?

    – Ему очень тяжело дался переход, было много разговоров. Наверное, нужно подождать.

    Но, может, он и совсем не заиграет – в «Зените» конкуренция намного выше, чем в «Спартаке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.12.2024 17:51
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    Комментарии (2)
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    Desma
    1733325777
    Причём здесь конкуренция, если он лишний в обеих командах? В Спартаке он мешал играть Угальде, в Зените мешает Кассьерре, Лусиано. Игра в 2 нападающих в центре это нонсенс, а на центрфорварда Соболев не тянет от слова совсем. Семак уже не знает куда пихать и с кем играть в паре.
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    vadikrew
    1733333521
    Блин, кто этот дэпил, что продолжает интересоваться мнением этого маразматика? Он обсирает Россию на чем свет стоит и продолжает следить за российским футболом. Как поставить блок на новости, где фигурирует его ушлепская фамилия?
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