Губернатор Федорищев – о коррупции в российском футболе: «Я за базар отвечу»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» дал понять, что не откажется от своих скандальных слов о российском футболе.

На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Я на оперативном совещании подал заявление в МВД и Прокуратуру впервые в своей жизни и, как мне потом сказали, что далеко не многие губернаторы в принципе это делают, потому что это неудобно, надо опросы проходить.

Я принял такое решение, мне один мой коллега сказал: «Слушай, ты это сказал, а потом отвечать придется». Прошу прощения за выражение, я за базар отвечу.

С безобразием нужно заканчивать. Мы должны очень четко понимать, что если мы отвечаем, к примеру те, кто финансируют профессиональный футбол, мы должны не портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все, смотрят и понимают, что порядка там нет, честности нет.

И думают, что я лучше пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын, и уж точно не готов идти в квазикорупционную составляющую, агентскую.

Я со всем уважениям отношусь ко всем агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, со всем уважениям ко всем судьям, судейский корпус на 99 процентов сплошь профессионалы», – заявил Федорищев.