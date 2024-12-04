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    • Губернатор Федорищев – о коррупции в российском футболе: «Я за базар отвечу»

    Губернатор Федорищев – о коррупции в российском футболе: «Я за базар отвечу»

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24» дал понять, что не откажется от своих скандальных слов о российском футболе.

    • На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

    «Я на оперативном совещании подал заявление в МВД и Прокуратуру впервые в своей жизни и, как мне потом сказали, что далеко не многие губернаторы в принципе это делают, потому что это неудобно, надо опросы проходить.

    Я принял такое решение, мне один мой коллега сказал: «Слушай, ты это сказал, а потом отвечать придется». Прошу прощения за выражение, я за базар отвечу.

    С безобразием нужно заканчивать. Мы должны очень четко понимать, что если мы отвечаем, к примеру те, кто финансируют профессиональный футбол, мы должны не портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все, смотрят и понимают, что порядка там нет, честности нет.

    И думают, что я лучше пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын, и уж точно не готов идти в квазикорупционную составляющую, агентскую.

    Я со всем уважениям отношусь ко всем агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, со всем уважениям ко всем судьям, судейский корпус на 99 процентов сплошь профессионалы», – заявил Федорищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2024 14:38
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    Комментарии (19)
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    ...уефан
    1733314101
    ...как можно без стопроцентной доказухи и аргументированной поддержки, так громко пнуть банку по асфальту?!... Весь пар уйдет в свисток, да пару стрелочников отлучат от стрелки... Втихаря бы материалы собирал, а потом предъявлял...
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    Интерес
    1733314155
    ОБсуждать этот кусок не имеет смысла,ибо даже такой большой отрезок интервью,закончившегося час с небольшим назад,на Россия 24,вырван из общего контекста.ОБщество "отрицателей ТВ" пусть для начала войдёт в архив канала и просмотрит(прослушает),а потом пишет.Я прослушал.Вывод простой :Много сперва наговорил ,свалив всё в кучу,а теперь отрабатывает назад,к разумному и частному.ПРежде всего-к своему ведомству,распоряжающемуся бюджетом.Уже можно его позицию,высказанную сегодня,воспринимать без сарказма и риторических вопросов. Удачи,коли хватит пороху.
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    subbotaspartak
    1733314272
    Сколько судей работает на матчах РПЛ, 1% - это сколько человек?
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    ScarlettOgusania
    1733314736
    "С безобразием нужно заканчивать..." Карась с Мешком напряглись, попав под 1% подозреваемых Федорищевым...)
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    Цугундeр
    1733316643
    "Винир даю!"))
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    andr45
    1733317136
    ФЕДОРИЩЕВ «судейский корпус на 99 процентов сплошь профессионалы» А никто не сомневается в их профессионализме. Невозможно создать систему, эффективно работающую десятилетиями, без участия настоящих специалистов.
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    Cleaner
    1733320507
    А губернатор Самарский откуда на пост свой поднялся? С таким то сленгом?
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    Spartak_forv@
    1733322518
    Разговор с чиновничьего перешел на феню
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    Айболид
    1733333867
    Век воли не видать
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    balam
    1733334468
    ну все.зашкварился стукачек
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