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    • Экс-футболист «Спартака» Булатов: «Без Глушенкова у «Зенита» совсем было жиденько, тухловато в атаке»

    Экс-футболист «Спартака» Булатов: «Без Глушенкова у «Зенита» совсем было жиденько, тухловато в атаке»

    Трeхкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    – Вы сказали, что Соболев – потеря для «Спартака». Смотря на то, как складывается его карьера в «Зените», можете сказать то же самое?

    – Мои слова про Соболева со временем теряют актуальность – заиграл Угальде, тема Александра уходит на задний план и забывается. Сейчас в «Спартаке» все быстрые, резкие – Соболев бы из этой игры выпадал, не вписывался.

    – Сможет ли Соболев найти себя в «Зените» или последует по пути Бакаева?

    – Он сыграл не так много, но есть несколько факторов. Александр сейчас не в оптимальной форме, «Зенит» где-то играет натужно, не показывает яркой командной игры, без Глушенкова у них совсем было жиденько, тухловато в атаке. При такой игре любому форварду себя тяжелее проявить.

    К тому же Соболев более зависимый, он не может, как Угальде, сотворить гол из ничего, как второй мяч с «Краснодаром» . Но время еще есть у него, глобальные выводы делать рано, но если так продолжится, руководство «Зенита» задумается.

    • 27-летний Соболев провел 15 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 голи и отдал 1 передачу.
    • Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. Петербургский клуб приобрел игрока в августе за 10 миллионов евро.
    • 25-летний нападающий «Зенита» Максим Глушенков пропустил в этом сезоне 8 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России из-за травм. В 13 проведенных встречах он забил 10 мячей и отдал 2 голевых паса.

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    Источник: Metaratings.ru

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    04.12.2024 13:29
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    Комментарии (8)
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    ilich55
    1733314140
    Раньше надо было задумываться, когда брали за 10 лямов. Я бы его и даром не взял.
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    subbotaspartak
    1733314563
    Путь Бакаева.... как романтично...
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    Интерес
    1733315090
    Зато какой громкий титул будет,по итогам сезона:"Тухловатый чемпионский позор российского футбола".
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    Скунсы питера
    1733315223
    не надо волноваться, что у зинита тухловато, дюков подправит ситуацию.
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    Garrincha58
    1733315978
    уберите гл. тренера и Зенит заиграет совсем по другому этот уже ничего нового не может придумать или его просто никто не слушает особенно легионеры многие желают давно свалить этому тренеру купи хоть Мбаппе или Месси всё равно проиграет и Акрону или Кр Советам
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    andr45
    1733317307
    Дякую за Соболєва, Богданович!
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