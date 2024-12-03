Суперкомпьютер оценил шансы команд на победу в АПЛ

Шансы «Ливерпуля» на чемпионство после 13-го тура возросли, показал суперкомпьютер Opta Sports.

Он провел 10 000 симуляций оставшейся части сезона и подсчитал, что «красные» станут чемпионами Англии с вероятностью 85,1%. Шансы «Арсенала» оценены в 9,8%, «Манчестер Сити» – в 4,4%.