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    • Болельщиков «Реала», оскорблявших Ямаля, могут оштрафовать на 5000 евро

    Болельщиков «Реала», оскорблявших Ямаля, могут оштрафовать на 5000 евро

    Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать на 5000 евро двоих фанатов «Реала», оскорблявших вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, и запретить им посещать стадионы в течение года.

    Также было предложено оштрафовать еще двоих болельщиков, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игроков соперника, на 4000 евро. Им также грозит годичный запрет на посещение матчей.

    С болельщиков, которые мешали работе полиции и оскорбляли игроков соперника за пределами стадиона, могут взыскать 3001 евро. Им могут запретить посещать стадионы в течение полугода.

    • В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счетом 4:0. После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля.
    • В конце ноября троих болельщиков мадридцев арестовали, один из них оказался несовершеннолетним.

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    Источник: Sport.es

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    03.12.2024 11:50
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    Комментарии (4)
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    Damir07
    1733222145
    Ну вот зачем такое поведение это быдло просто таких вообще нельзя на стадион пускать Пацан молодец отлично играет зачем его оскорблять Если он не в твоей команде играет это не значит что оскорблять надо наоборот его поддержать надо оскарбляй свою команду которая не умеет играть тем более этот пацан испанец твой народ дурак просто
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