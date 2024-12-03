Болельщиков «Реала», оскорблявших Ямаля, могут оштрафовать на 5000 евро

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать на 5000 евро двоих фанатов «Реала», оскорблявших вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, и запретить им посещать стадионы в течение года.
Также было предложено оштрафовать еще двоих болельщиков, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игроков соперника, на 4000 евро. Им также грозит годичный запрет на посещение матчей.
С болельщиков, которые мешали работе полиции и оскорбляли игроков соперника за пределами стадиона, могут взыскать 3001 евро. Им могут запретить посещать стадионы в течение полугода.
- В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» разгромила «Реал» на выезде со счетом 4:0. После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля.
- В конце ноября троих болельщиков мадридцев арестовали, один из них оказался несовершеннолетним.