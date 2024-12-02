Кордоба определил самого сложного соперника в этом сезоне РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, против какой команды было сложнее всего играть в текущем чемпионате России.
«Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч.
Но нельзя поддаваться панике, которая сейчас может появиться. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе», – сказал Кордоба.
- «Краснодар» в воскресенье дома потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:3.
- 19 октября «Краснодар» на выезде победил «Спартак» – 3:0.
- В таблице РПЛ южане идут на 2-м месте, москвичи – на 3-м.