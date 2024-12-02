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    • Кордоба определил самого сложного соперника в этом сезоне РПЛ

    Кордоба определил самого сложного соперника в этом сезоне РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, против какой команды было сложнее всего играть в текущем чемпионате России.

    «Самый тяжелый соперник за прошедшие матчи? Скорее всего, «Спартак». У нас не получился хороший матч.

    Но нельзя поддаваться панике, которая сейчас может появиться. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе», – сказал Кордоба.

    • «Краснодар» в воскресенье дома потерпел разгромное поражение от «Спартака» со счетом 0:3.
    • 19 октября «Краснодар» на выезде победил «Спартак» – 3:0.
    • В таблице РПЛ южане идут на 2-м месте, москвичи – на 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.12.2024 23:54
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    Комментарии (10)
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    DOCTOR PENALTY
    1733174132
    И всё-таки жаль, что Джон не перешёл в Спартак. ((
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    Plyash
    1733176748
    Да уж,Бабич закрыл тебя наглухо,да и Дуарте не давал ни вздохнуть,ни пёрнуть... Вправо побежишь,Бабич обижает,влево бежишь,Дуарте - и куда бедному форварду податься...
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    rash1959
    1733206725
    Стали плотно играть против него, вот и результат.
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    zigbert
    1733210621
    Можно сказать что обменялись ударами и что интересно в обоих случаях по 3:0.
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