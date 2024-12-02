Куртуа сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа встал на защиту своего одноклубника Килиана Мбаппе.

Француза критикуют за низкую результативность.

В его активе 10 голов в 19 матчах в составе мадридцев.

Летом нападающий перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Критика Мбаппе похожа на то, что я испытал, когда пришел сюда. Требования здесь не из легких. Ты знаешь, куда идешь и что тебя ждет, но здесь всегда непросто. Ему нужно быть спокойным и терпеливым.

Килиан должен работать, и я уверен, что в итоге он забьет много голов. Иногда это похоже на бутылку [кетчупа]: ты можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все. Думаю, с ним будет то же самое», – сказал Куртуа.