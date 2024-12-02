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    Куртуа сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа встал на защиту своего одноклубника Килиана Мбаппе.

    • Француза критикуют за низкую результативность.
    • В его активе 10 голов в 19 матчах в составе мадридцев.
    • Летом нападающий перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

    «Критика Мбаппе похожа на то, что я испытал, когда пришел сюда. Требования здесь не из легких. Ты знаешь, куда идешь и что тебя ждет, но здесь всегда непросто. Ему нужно быть спокойным и терпеливым.

    Килиан должен работать, и я уверен, что в итоге он забьет много голов. Иногда это похоже на бутылку [кетчупа]: ты можешь стучать по ней сколько угодно, но вытекает совсем чуть-чуть, а потом вдруг выливается все. Думаю, с ним будет то же самое», – сказал Куртуа.

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    Источник: L'Equipe

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    02.12.2024 22:01
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1733166602
    Срочно регистрируй марку нового кетчупа "Черепашка".
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    Cleaner
    1733412869
    Из Мбаппе давно уже ничего не выливается, потому как его бутылка кетчупа - пуста...(((
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