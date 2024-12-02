Орлов – о футболистах «Зенита»: «Что они себе позволяют?»

Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита».
«Футболисты «Зенита» – просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются.
Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же – нет. Это игра без души!
Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Ну хоть раз-то можно попасть по воротам?
Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча.
Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо – субъективный случай. Все зависит только от него.
Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», – сказал Орлов.
- «Зенит» в воскресенье дома проиграл «Крыльям Советов» – 2:3.
- Несмотря на поражение, петербуржцы остались на 1-м месте в РПЛ.
- Следующий соперник – «Акрон» (7 декабря).