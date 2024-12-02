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    Орлов – о футболистах «Зенита»: «Что они себе позволяют?»

    Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита».

    «Футболисты «Зенита» – просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются.

    Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же – нет. Это игра без души!

    Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Ну хоть раз-то можно попасть по воротам?

    Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча.

    Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо – субъективный случай. Все зависит только от него.

    Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», – сказал Орлов.

    • «Зенит» в воскресенье дома проиграл «Крыльям Советов» – 2:3.
    • Несмотря на поражение, петербуржцы остались на 1-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Акрон» (7 декабря).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 21:47
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    Комментарии (13)
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    Интерес
    1733165852
    А нефиг выше толпы себя ставить!Вот теперь-нормально...Наш парень!
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    Тинез Розоп
    1733167350
    Кайфуют от жизни в России , вот что они позволяют…
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    "supermax"
    1733169018
    А Соболев вот себя не запустил .... Его скорее запустили :D
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    Plyash
    1733169374
    Красиво Геня Орлов сказал про Клаудиньо - "превратился в среднего,обычного российского футболиста."Лучше и не скажешь. Жаль только,что незаслуженно обосрал многих российских футболистов,словоблуд из ящика. Я бы добавил,что Орлов наконец признал,сам того не поняв,какая команда была до скупки южноамерикосов - клуб Зенит превращается в средний,обычный российский клуб,чем и был до ГазПром-овских денег.Свои кадры позор россиского футбола готовить не умеет.Скупать умеет.
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    russkiisergei
    1733169929
    в позоре Российского футбола просто нету тренера. там есть физрук!!!
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    Спартачище
    1733202152
    А не надо было заливать всех бюджетными деньгами и паспорта направо и налево раздавать Даже болотный петушатник признает, что к ним игруны идут только за баблом
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    Иван Петров 1986
    1733205720
    Деньги их испортили. А сейчас у газпрома их поменьше стало. Да и судьи совсем распоясались - совсем не помогают.
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    Борис34684
    1733214219
    Привыкай Гена, привыкай, с дельфинами ещё не то будет.
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    Garrincha58
    1733215518
    не хотят они у нас оставаться надо было ещё летом отпустить Клаудиньо и Вендела, но гл. тренер испугался он после ухода Малкома весь прошлый год стонал, а тут сразу двоих побоялся потерять потому что по натуре трусливый
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