Орлов – о футболистах «Зенита»: «Что они себе позволяют?»

Геннадий Орлов раскритиковал игроков «Зенита».

«Футболисты «Зенита» – просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются.

Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же – нет. Это игра без души!

Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Ну хоть раз-то можно попасть по воротам?

Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча.

Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо – субъективный случай. Все зависит только от него.

Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», – сказал Орлов.