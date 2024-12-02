Салах раздражен переговорами с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах недоволен тем, как клуб работает над продлением его контракта.

Египетский футболист раздражен ходом переговоров. Он недоволен неторопливостью руководства мерсисайдцев.

Салах хочет заключить новое соглашение с «Ливерпулем» хотя бы на один год. Это его приоритет.

При этом 32-летний вингер опасается, что клуб не пожелает удовлетворять его финансовые требования. Он считает себя одним из лучших игроков мира, поэтому намерен добиваться соответствующих условий.