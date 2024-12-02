Орлов: «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ»

Геннадий Орлов высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.

Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ – «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге.

Отставание от «Зенита» – всего пять очков. Так что команда Станковича – претендент на золотые медали. В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные.

«Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» – заявил Орлов.