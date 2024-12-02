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    Орлов: «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ»

    Геннадий Орлов высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ в этом сезоне.

    • Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.
    • Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

    «Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ – «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге.

    Отставание от «Зенита» – всего пять очков. Так что команда Станковича – претендент на золотые медали. В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные.

    «Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» – заявил Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2024 19:30
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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1733157538
    ...чё-та напрягают уже эти дифирамбы, сглазят сучьи дети...
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    Спартачище
    1733157695
    Болотные девочки фонадки все попрятались в слезах Униженные и обиженные
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733157940
    Гена всё чаще нам симпатизирует. Обижают дома поди…
    Ответить
    Александр.Т.
    1733159607
    Одна победа Зенита и одно поражение Спарта разрыв станет 8очков Орлов по-другому заговорит
    Ответить
    russkiisergei
    1733159806
    геннадия из больницы выписали наконец-то? стал боле-менее реальные вещи говорить!
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    Опорник1984
    1733163333
    Гена , Гена, ну в принципе прав, что на данный момент лучшая игра в РПЛ
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    Plyash
    1733165370
    Раскудахался соловьиными трелями г-н Орлов,хочет отблагодарить Спартак за сохранённое первое место прф Зенита.Правда,слегка в завуалированном виде,а то кабы-чего не вышло... Могут табло начистить,к примеру.
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    rash1959
    1733169580
    гендос, будешь так говорить , то и от кормушки отодвинуть могут.
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    DOCTOR PENALTY
    1733172539
    Не надо забрасывать нас ромашками, были игры с Ростовом.*
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