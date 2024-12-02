Ловчев назвал спартаковца «пивной бочкой»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал летних новичков московского клуба.

«Совсем недавно мы смотрели защитника этого… Как его? Абена! Как его сюда привезли.

А этого привезли… Пивную бочку. Нападающего, которой весит 100 с лишним килограмм. Как? Кто? Как это могло быть?

Претендовать на место в составе и сидеть на скамейке – это одно. А выходить и делать результат – это совсем другое», – заявил Ловчев.