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    Ловчев назвал спартаковца «пивной бочкой»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал летних новичков московского клуба.

    «Совсем недавно мы смотрели защитника этого… Как его? Абена! Как его сюда привезли.

    А этого привезли… Пивную бочку. Нападающего, которой весит 100 с лишним килограмм. Как? Кто? Как это могло быть?

    Претендовать на место в составе и сидеть на скамейке – это одно. А выходить и делать результат – это совсем другое», – заявил Ловчев.

    • «Спартак» купил Миенти Абену у «Ференцвароша» за 1,2 млн евро. Он поучаствовал в 10 матчах.
    • Виллиана Жозе приобрели у «Бетиса» за 2 млн евро. Статистика форварда: 13 игр, 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 17:43
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    Комментарии (5)
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    Каратель помойников
    1733151713
    Ну если соболь за 13 игр не забьет,то покупку Вилиана Жозе можно считать в 5 раз выгоднее)))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1733152522
    Насчёт Жозе, да- клиент скорее всего мёртв, чем жив. А по поводу Абены посмотрим, может ещё и заиграет нормально, как пример - Дуарте.
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    Интерес
    1733152604
    Зато он своим телом может закрыть все ворота,или большую часть ленточки.Ещё один,и проблема защиты решена.
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    subbotaspartak
    1733154935
    Насчёт бочки поосторожней, можно и по сопатке...
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    alex1951
    1733155294
    Ловкач Ловчев .....каждой дырке затычка - дабы ево не забывали....Чай ,сам то тоже не Аполлон....Кроме тебя и Губы и еще некоего Мостового - больше никто так не 3.14.........тттт
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