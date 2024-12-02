Ловчев назвал спартаковца «пивной бочкой»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев раскритиковал летних новичков московского клуба.
«Совсем недавно мы смотрели защитника этого… Как его? Абена! Как его сюда привезли.
А этого привезли… Пивную бочку. Нападающего, которой весит 100 с лишним килограмм. Как? Кто? Как это могло быть?
Претендовать на место в составе и сидеть на скамейке – это одно. А выходить и делать результат – это совсем другое», – заявил Ловчев.
- «Спартак» купил Миенти Абену у «Ференцвароша» за 1,2 млн евро. Он поучаствовал в 10 матчах.
- Виллиана Жозе приобрели у «Бетиса» за 2 млн евро. Статистика форварда: 13 игр, 1 гол.