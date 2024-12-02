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    Сербский легионер «Химок» сравнил цены в Белграде и Москве

    Защитник «Химок» Петар Голубович ответил, где жизнь дороже – в Белграде или Москве.

    – Белград похож на Москву. В России и Сербии менталитет людей совершенно одинаковый.

    Конечно, Москва – большой город. Мне нужно много времени, чтобы обойти Красную площадь и центр Москвы. Там все близко и кажется маленьким, но это не так.

    В Белграде все намного меньше и находится рядом. Москва – это самый большой город. Она больше, чем Белград.

    – Какой город дороже – Белград или Москва?

    100% Белград сейчас дороже. Почему? Не знаю, просто как-то цены в Сербии растут.

    Честно говоря, это вопрос к людям, которые работают в администрации, а не совсем для меня. Но Белград сейчас дороже, чем Москва.

    – Какая самая дорогая вещь в Москве?

    – Честно говоря, не знаю. У вас много вещей, на которые можно потратить деньги. Все зависит от того, на что хочешь потратить. Если у тебя есть деньги, то всегда можно найти, как потратить.

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    Источник: Sport24

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    02.12.2024 17:17
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