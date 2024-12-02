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    Бабич оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о перспективах команды выиграть РПЛ в этом сезоне.

    • Москвичи одержали 5 побед подряд в чемпионате.
    • Они поднялись на 3-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

    «Мы не думаем о «Зените» или о ком-либо, только о своей игре. Конечно, мы верим в чемпионство в РПЛ в этом сезоне, но нам нужно смотреть только на себя и на то, что мы делаем.

    Не нужно думать о «Зените» или «Краснодаре», ведь впереди у нас игра с «Пари НН». Но даже если люди не верят в нас, то мы верим, что можем стать чемпионами в этом сезоне, потому что наша команда очень качественная.

    Мы не думаем о серии из пяти побед, нужно двигаться шаг за шагом, от матча к матчу, мы не должны смотреть назад.

    Но, честно, я не думаю об этом, потому что это может влиять. Хочу оставаться скромным, чтобы готовиться к следующему матчу», – заявил Бабич.

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    Источник: ТАСС

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    02.12.2024 17:00
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    Комментарии (7)
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    VVM1964
    1733149378
    Опять эти журналюги запели эти песни о чемпионстве - только нос высунули и в тройку кое-как попали и началось !!! (((...
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    GREY DM
    1733151711
    Не повезло мясным - только ход набрали, а тут перерыв на 3 месяца.Ещё и Станкович в такой ситуации первый раз за всю карьеру.
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    neim
    1733153631
    Знакомая история для Спартака, усугубляется провокаторами - комментаторами - журноляторами - проститаторами ))).
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    Константин-Шапкин-google
    1733153669
    Если будем дальше мощно играть, почему нет. Всё реально!
    Ответить
    k611
    1733162818
    Давайте дождёмся 30 тура. Не говори гоп пока не перепрыгнешь. Не благодарное это дело...
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