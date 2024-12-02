Губернатор Федорищев высказался о возможном банкротстве «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» продолжат свое существование.

Сообщалось, что клуб может пройти процедуру банкротства из‑за накопившихся долгов.

На конец прошлого года задолженность «Крыльев» составляла 1,3 миллиарда рублей – это более 50% валюты клубного баланса.

В отчете региональных властей риск банкротства оценивался как существенный.

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь.

Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», – сказал Федорищев.