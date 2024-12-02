Губернатор Федорищев высказался о возможном банкротстве «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» продолжат свое существование.
- Сообщалось, что клуб может пройти процедуру банкротства из‑за накопившихся долгов.
- На конец прошлого года задолженность «Крыльев» составляла 1,3 миллиарда рублей – это более 50% валюты клубного баланса.
- В отчете региональных властей риск банкротства оценивался как существенный.
«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь.
Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», – сказал Федорищев.