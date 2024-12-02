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    • Губернатор Федорищев высказался о возможном банкротстве «Крыльев Советов»

    Губернатор Федорищев высказался о возможном банкротстве «Крыльев Советов»

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что «Крылья Советов» продолжат свое существование.

    • Сообщалось, что клуб может пройти процедуру банкротства из‑за накопившихся долгов.
    • На конец прошлого года задолженность «Крыльев» составляла 1,3 миллиарда рублей – это более 50% валюты клубного баланса.
    • В отчете региональных властей риск банкротства оценивался как существенный.

    «Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, кто принимал и принимает участие в кураторстве футбольных процессов, достойно пройти этот путь.

    Трагедии не будет. Команда будет играть и станет сильнее», – сказал Федорищев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 16:16
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    Комментарии (7)
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    Тинез Розоп
    1733146761
    Банкротьте тех кто в автобус играет. Фк тосно убили , теперь за Крылышки взялись. Помощи от государства никакой. Следите сразу куда финансы идут , а не проверяйте через годы….
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    The only one
    1733148175
    Сократите зарплаты всем чиновникам, дельцам и прочей шушере, кто связан с клубом до МРОТ, изымите у них вторые, третьи дома, квартиры, машины. Ещё и в плюсе останетесь...
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