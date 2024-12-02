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    • Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев»

    Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев»

    Александр Мостовой оценил результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

    • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
    • Несмотря на поражение, «Зенит» остался лидером чемпионата.
    • Дубль в ворота хозяев поля оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

    «Это просто необъяснимый результат. Думаю, никто до игры не предположил бы, что она так сложится. Слишком уж сейчас явное превосходство «Зенита» в классе.

    И он обычно не отдает такие встречи. Тем более такую, как с нынешними «Крыльями», у которых куча проблем, включая скандал в связи с выступлениями губернатора.

    И я не понимаю, как «Зенит» умудрился три гола за 12 минут пропустить. Дальше ясно, что самарцы вцепились в этот результат и удержали его.

    Можно их поздравить с этим, но результат аномальный. Особенно сейчас, когда Питер мог нарастить отрыв от конкурентов после их поражений», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Известия»

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    02.12.2024 13:54
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    Комментарии (10)
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    subbotaspartak
    1733137488
    Есть такой спорт - футбол, чего там только не бывает...
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    NewLife
    1733138107
    Просто в составе б.ом.жей нет нападающего такого класса, как Иван Сергеев или Угальде. Игра давиловкой с использованием столбов уходит в прошлое, дисциплинированная оборона сводит ее на нет, а Шпинат остался в прошлом.
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    andrei-sarap-yandex
    1733138788
    виниват физрук СЕМАК....САНТОСА И МАНТУАНА поменял флангами....придурок это защитники а не атакующие игроки...опорная зона свободная былы..СЕРГЕЕВ ходил пешком......надо убрать СЕМАКАа и поставить жёсткого и требовательного тренера...игроки сыты по горле СЕМАКОМ...покупают нормальных игроков а через 2-3 месяца это уже те игроки....не хотят бегать..дворовый футбол был.....бей-беги и никокой тактики как при АМКАР ПЕРМЬ при ГАДжИЕВе...придурочный футбол
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    Тинез Розоп
    1733141266
    За то у них в защите Нино. По чьему то мнению входящий в 10 в мире. Ха ха…
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    власик
    1733145563
    настолько бездарного тренера как Семак в РПЛ нет. С таким бюджетом и возможностью покупки игроков Зенитом он ДУРАК ДУРАКОМ
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    VVM1964
    1733146538
    Тур удался по полной !!!
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    Спартач80
    1733158704
    Как же рвёт пуканы у педикулёзных =))))))
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    vvv123
    1733210674
    Все объяснимо. Это задание сверху для сохранения интриги в чемпе. Там сечас на свиней ставят, а лохов в утиль сплавили.
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