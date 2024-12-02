Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Крыльев»

Александр Мостовой оценил результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.

Несмотря на поражение, «Зенит» остался лидером чемпионата.

Дубль в ворота хозяев поля оформил экс-зенитовец Иван Сергеев.

«Это просто необъяснимый результат. Думаю, никто до игры не предположил бы, что она так сложится. Слишком уж сейчас явное превосходство «Зенита» в классе.

И он обычно не отдает такие встречи. Тем более такую, как с нынешними «Крыльями», у которых куча проблем, включая скандал в связи с выступлениями губернатора.

И я не понимаю, как «Зенит» умудрился три гола за 12 минут пропустить. Дальше ясно, что самарцы вцепились в этот результат и удержали его.

Можно их поздравить с этим, но результат аномальный. Особенно сейчас, когда Питер мог нарастить отрыв от конкурентов после их поражений», – сказал Мостовой.