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    • Сравнение зарплат Лукина из ЦСКА и его брата – популярного актера

    Сравнение зарплат Лукина из ЦСКА и его брата – популярного актера

    Блогер Павел Городницкий сравнил заработок защитника ЦСКА Матвея Лукина и его старшего брата Алексея – популярного российского актера.

    Матвей зарабатывает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц без учета премиальных. Представитель игрока Тимофей Бердышев анонсировал подписание нового контракта, где, скорее всего, условия футболиста будут улучшены.

    Актер Алексей Лукин за один съемочный день зарабатывает 150-180 тысяч рублей.

    «Кто поднимает больше? Думаю, сейчас Алексей, но в перспективе – Матвей», – резюмировал Городницкий.

    • Матвей Лукин в 17-м туре РПЛ своим дублем спас ЦСКА от поражения в матче с «Рубином» (2:2).
    • Алексей Лукин снимался в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Макрон» и других проектах.
    • Сестра Лукиных Влада – актриса и модель, младший брат Елисей (2015 г.р.) тоже занимается футболом.

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    Источник: телеграм-канал Павла Городницкого

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    02.12.2024 12:34
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1733132518
    Бомба опять считает чужие деньги...
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    Тинез Розоп
    1733137793
    Что там , что там везде незаслуженно высокие зарплаты…
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    alexproff
    1733143113
    В дабл видать ходит повидлом
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    zigbert
    1733158521
    А не лучше ли Матвею идти в актеры. Там хоть травм не получишь.
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    Gospod
    1733170211
    *******...ки талантливая семейка
    Ответить
    uralec06
    1733196450
    Вот семейка- одни бездельники...
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