Сравнение зарплат Лукина из ЦСКА и его брата – популярного актера

Блогер Павел Городницкий сравнил заработок защитника ЦСКА Матвея Лукина и его старшего брата Алексея – популярного российского актера.

Матвей зарабатывает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц без учета премиальных. Представитель игрока Тимофей Бердышев анонсировал подписание нового контракта, где, скорее всего, условия футболиста будут улучшены.

Актер Алексей Лукин за один съемочный день зарабатывает 150-180 тысяч рублей.

«Кто поднимает больше? Думаю, сейчас Алексей, но в перспективе – Матвей», – резюмировал Городницкий.

Матвей Лукин в 17-м туре РПЛ своим дублем спас ЦСКА от поражения в матче с «Рубином» (2:2).

Алексей Лукин снимался в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Макрон» и других проектах.

Сестра Лукиных Влада – актриса и модель, младший брат Елисей (2015 г.р.) тоже занимается футболом.

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