Сергеев прокомментировал дубль в ворота «Зенита»: «Ни на кого не обижен»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2). Игрок оформил дубль в ворота бывшей команды.
– На самом деле тяжелая была игра. Мы много оборонялись, играли в контратаке – это наш козырь. Обидно, что пропустили быстрый гол. Но отыгрались и победили. Думаю, это заслуга всей команды.
– Была личная мотивация?
– Да не было никакой мотивации. Я уважаю «Зенит» и «Крылья Советов». У меня есть друзья и здесь, и там. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.
– Когда вы забили, вас очень тепло принял стадион.
– Мне очень приятно, я слышал, что болельщики аплодировали мне.
– Насколько важно победить в текущей ситуации?
– Что там происходит, я не знаю. Мы все бьемся друг за друга.
– Сколько раз губернатор был на матчах?
– Не знаю, в раздевалке ни разу не видел.
– Пообщались с Сергеем Семаком?
– Не получилось. У меня со всеми хорошие отношения. Я ни на кого не обижен.
- «Крылья» вернули Сергеева в сентябре за 2 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Ивана 13 матчей, 3 гола, ассист.
- Самарцы идут в РПЛ 10-ми.
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