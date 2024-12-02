Сергеев прокомментировал дубль в ворота «Зенита»: «Ни на кого не обижен»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2). Игрок оформил дубль в ворота бывшей команды.

– На самом деле тяжелая была игра. Мы много оборонялись, играли в контратаке – это наш козырь. Обидно, что пропустили быстрый гол. Но отыгрались и победили. Думаю, это заслуга всей команды.

– Была личная мотивация?

– Да не было никакой мотивации. Я уважаю «Зенит» и «Крылья Советов». У меня есть друзья и здесь, и там. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.

– Когда вы забили, вас очень тепло принял стадион.

– Мне очень приятно, я слышал, что болельщики аплодировали мне.

– Насколько важно победить в текущей ситуации?

– Что там происходит, я не знаю. Мы все бьемся друг за друга.

– Сколько раз губернатор был на матчах?

– Не знаю, в раздевалке ни разу не видел.

– Пообщались с Сергеем Семаком?

– Не получилось. У меня со всеми хорошие отношения. Я ни на кого не обижен.

«Крылья» вернули Сергеева в сентябре за 2 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Ивана 13 матчей, 3 гола, ассист.

Самарцы идут в РПЛ 10-ми.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE