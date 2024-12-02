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    • Сергеев прокомментировал дубль в ворота «Зенита»: «Ни на кого не обижен»

    Сергеев прокомментировал дубль в ворота «Зенита»: «Ни на кого не обижен»

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2). Игрок оформил дубль в ворота бывшей команды.

    – На самом деле тяжелая была игра. Мы много оборонялись, играли в контратаке – это наш козырь. Обидно, что пропустили быстрый гол. Но отыгрались и победили. Думаю, это заслуга всей команды.

    – Была личная мотивация?

    – Да не было никакой мотивации. Я уважаю «Зенит» и «Крылья Советов». У меня есть друзья и здесь, и там. Сегодня меня прорвало, я очень рад этому.

    – Когда вы забили, вас очень тепло принял стадион.

    – Мне очень приятно, я слышал, что болельщики аплодировали мне.

    – Насколько важно победить в текущей ситуации?

    – Что там происходит, я не знаю. Мы все бьемся друг за друга.

    – Сколько раз губернатор был на матчах?

    – Не знаю, в раздевалке ни разу не видел.

    – Пообщались с Сергеем Семаком?

    – Не получилось. У меня со всеми хорошие отношения. Я ни на кого не обижен.

    • «Крылья» вернули Сергеева в сентябре за 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Ивана 13 матчей, 3 гола, ассист.
    • Самарцы идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.12.2024 11:46
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1733129859
    Наш Ванечка. Для всех.
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    Romeo 123
    1733136980
    Раз в год и палка стреляет в данном случае раз в год и сергеев забивает
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