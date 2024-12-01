Генич высказался о причинах неудачной игры Соболева

Комментатор Константин Генич высказался о критике в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева со стороны комментатора Геннадия Орлова.

«Геннадий Сергеевич общается с очень богемными, элитными болельщиками «Зенита». Думаю, что внутри этой компании они обсуждают действия Соболева, и потом Геннадий Сергеевич выдает.

Соболев рассчитывал, что матч, два-три, и дальше пойдет, как по маслу. Ни фига не идет, он нервничает. Все отмашки, эмоции, как в Оренбурге – от неудовлетворенности, что продолжают не верить, продолжают считать, что хреновый трансфер.

В Грозном тайм отбегал, в перекладину попал, выход один на один не реализовал. И все ждут гола. Он как Холанд – если не отметился на табло, значит, не играл. У Соболева, видимо, такая же мысль», – сказал Генич.

27-летний нападающий Александр Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 9 матчей в РПЛ и не набрал баллов за результативность. В Кубке России на его счету 2 гола и 1 пас в 5 встречах.

В прошлом сезоне Соболев в 34 играх за «Спартак» забил 10 голов и отдал 9 передач. Он также провел 1 встречу за красно-белых в начале этого сезона.

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