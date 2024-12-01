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    Генич высказался о причинах неудачной игры Соболева

    Комментатор Константин Генич высказался о критике в адрес форварда «Зенита» Александра Соболева со стороны комментатора Геннадия Орлова.

    «Геннадий Сергеевич общается с очень богемными, элитными болельщиками «Зенита». Думаю, что внутри этой компании они обсуждают действия Соболева, и потом Геннадий Сергеевич выдает.

    Соболев рассчитывал, что матч, два-три, и дальше пойдет, как по маслу. Ни фига не идет, он нервничает. Все отмашки, эмоции, как в Оренбурге – от неудовлетворенности, что продолжают не верить, продолжают считать, что хреновый трансфер.

    В Грозном тайм отбегал, в перекладину попал, выход один на один не реализовал. И все ждут гола. Он как Холанд – если не отметился на табло, значит, не играл. У Соболева, видимо, такая же мысль», – сказал Генич.

    • 27-летний нападающий Александр Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 9 матчей в РПЛ и не набрал баллов за результативность. В Кубке России на его счету 2 гола и 1 пас в 5 встречах.
    • В прошлом сезоне Соболев в 34 играх за «Спартак» забил 10 голов и отдал 9 передач. Он также провел 1 встречу за красно-белых в начале этого сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2024 18:00
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andr45
    1733065624
    Богданыч, большое тебе спасибо за Соболева!!! Полный РЕШПЕКТ)
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    Красногвардейчик
    1733070268
    Бедный...бедный Саша, его же понудительно в Зенит отправили
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    Plyash
    1733072428
    Алекс - Юстасу..."Центр просит передать,что доволен Вашей работой.Надеемся на дальнейшее сотрудничество."
    Ответить
    Taps
    1733074305
    Два дебила - это сила ...
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    alefreddy
    1733074453
    он так стремился к болотным
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    ОК, Зенит!
    1733116384
    Соболев - ошибка. И останется ошибкой. Играть в Зените он не будет. Не его команда, не его тренер. Город его не принял и не примет. Да Соболев не очень то и старается. Не игрок, а нагрузка на зарплатную ведомость.
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