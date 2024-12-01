Червиченко заявил, что судьи «глушат» «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в последних матчах «Краснодара».

«Считаю, что «Краснодар» обокрали судьи. Гол в Казани должны были засчитывать, а пенальти в Химках арбитр свистнул и никто не должен был звать судью к монитору. Никакого пенальти не было. Была просто борьба.

Судьи натягивают сову на глобус. Глушат «Краснодар» до перерыва, – да, поднимется вонь, но она уляжется до весны. «Краснодар» обокрали на четыре очка», – считает Червиченко.

Потери в последних матчах лишили «Краснодар» лидерства в РПЛ.

У команды по-прежнему 0 поражений в сезоне РПЛ.

В 19:30 мск «Краснодар» начнет матч 17-го тура против «Спартака».

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