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    Червиченко заявил, что судьи «глушат» «Краснодар»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в последних матчах «Краснодара».

    «Считаю, что «Краснодар» обокрали судьи. Гол в Казани должны были засчитывать, а пенальти в Химках арбитр свистнул и никто не должен был звать судью к монитору. Никакого пенальти не было. Была просто борьба.

    Судьи натягивают сову на глобус. Глушат «Краснодар» до перерыва, – да, поднимется вонь, но она уляжется до весны. «Краснодар» обокрали на четыре очка», – считает Червиченко.

    • Потери в последних матчах лишили «Краснодар» лидерства в РПЛ.
    • У команды по-прежнему 0 поражений в сезоне РПЛ.
    • В 19:30 мск «Краснодар» начнет матч 17-го тура против «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    01.12.2024 12:56
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1733049134
    ...ты, сучье племя, сегодня за игрой Тормены понаблюдай, он с начала сезона на три прямых красных наиграл и... ни... чего...
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    Интерес
    1733054037
    Сами пусть не упускают свои шансы,а потом можно и посудачить о "упущенных возможностях".Невовремя Червь затеял свою демонстративную поддержку "Краснодара",лучше бы за "Спартак" сегодня поболел.Мы же знаем,что в жизни всё наоборот получается.
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    Krics
    1733055243
    Ну если Червь заметил,то РПЛ полный швах,пока Газпром рулит,ихмо.
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