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    • Кордоба прокомментировал срывы трансфера в «Спартак» и «Зенит»

    Кордоба прокомментировал срывы трансфера в «Спартак» и «Зенит»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о несостоявшемся переходе в «Спартак» или «Зенит».

    – Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?

    – Я всегда говорил, что «Краснодар» – место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.

    – При этом разговоров об уходе было достаточно – и зимой, и особенно летом.

    – Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.

    – Томаш Амарал рассказывал, что «Спартак» не устроила ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...

    – Что решил «Спартак» – дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

    – Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?

    – Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.

    – А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?

    – Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.

    – Для вас в принципе важно привлекать внимание других клубов?

    – Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.

    – Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?

    –У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за которые я выступал.

    • 31-летний Кордоба имеет контракт до 2027 года.
    • Джон стоит 14 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 12 матчей, 8 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2024 12:08
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    Комментарии (2)
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    1733044564
    Ему вовремя рассказали ,что лучше быть первым парнем на деревне. Подтверди это сегодня,и все гипотезы рухнут.
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    Лицом_на_клаве
    1733046501
    Вот только в Зените впервые об этом узнали :)
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