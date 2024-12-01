Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель Батракова подтвердил интерес к игроку из Европы

    Представитель Батракова подтвердил интерес к игроку из Европы

    Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе из Европы.

    «Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет.

    Договорились, что летом вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив», – сказал Кузьмичев.

    • 19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Алексея 15 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
    • Контракт до 2027 года.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    «Фиорентина» интересовалась Батраковым, но отказалась по одной причине 5
    Талалаев назвал лучших игрока и тренера первой части сезона РПЛ 4
    Канчельскис отреагировал на интерес «Сити» к Батракову 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2024 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1733042153
    У каждого игрока есть агент,представитель,мама с папой(не у всех),"крыша",клуб и ещё много чего.А-деньги ещё,но это не у всех.Чего же недостаёт им? Мастерства.
    Ответить
    Мордаванин
    1733042190
    потомучто нельзя быть красивым таким
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733043615
    Он тут еще ничего не показал.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1733043712
    Вбросы и набивание цены перед переподписанием контракта.
    Ответить
    ...уефан
    1733050155
    ...только Батракову об этом не говорите. Хотя, похоже, уже...
    Ответить
    Борис34684
    1733059608
    У Батракова первый сезон, как говориться пока не у шубы рукав.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 