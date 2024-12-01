Представитель Батракова подтвердил интерес к игроку из Европы

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался об интересе из Европы.

«Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнение по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет.

Договорились, что летом вернемся к этому вопросу. Сейчас фокус Алексея – «Локомотив», – сказал Кузьмичев.

19-летний Батраков стоит 5 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Алексея 15 матчей, 10 голов, 6 ассистов.

Контракт до 2027 года.

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