«Спартак» может рассмотреть вариант с трансфером игрока «Локомотива»

«Спартак» рассмотрит возможность трансфера защитника Александра Сильянова из «Локомотива» в случае ухода Даниила Хлусевича, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Хлусевич получает не так много игрового времени в составе красно-белых, поэтому вариант с его уходом не исключен.

23-летний Сильянов провел в этом сезоне 20 матчей за «Локомотив».

Александру Сильянову 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Контракт Сильянова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.

23-летний Хлусевич в текущем сезоне сыграл за «Спартак» в 13 встречах.

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