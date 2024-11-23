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    • «Спартак» может рассмотреть вариант с трансфером игрока «Локомотива»

    «Спартак» может рассмотреть вариант с трансфером игрока «Локомотива»

    «Спартак» рассмотрит возможность трансфера защитника Александра Сильянова из «Локомотива» в случае ухода Даниила Хлусевича, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Хлусевич получает не так много игрового времени в составе красно-белых, поэтому вариант с его уходом не исключен.

    • 23-летний Сильянов провел в этом сезоне 20 матчей за «Локомотив».
    • Александру Сильянову 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
    • Контракт Сильянова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года.
    • 23-летний Хлусевич в текущем сезоне сыграл за «Спартак» в 13 встречах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    23.11.2024 17:23
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    Комментарии (8)
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    рылы
    1732372080
    слишком молодой, чтобы губить свою карьеру в тарасятнике! сезон пробудет, а потом куда? в фнл.
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    шахта Заполярная
    1732372381
    Я думаю не плохой вариант, даже можно обмен с Локо сделать
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    Питерский князь
    1732372737
    Кто в здравом уме пойдёт играть в срамтак? Все знают о сектанских обрядах по вступлению в секту, расчихление пердака.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1732374856
    Попортят игрока Локомотива. Гыгыгы
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    NewLife
    1732381998
    Если Хлус не попадает в основу, это не повод, чтобы вы здесь распространяли ваши дурные фантазии((((
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    vvv123
    1732384588
    А Батрака не хотите?
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