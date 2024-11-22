Президент «ПСЖ» сказал, что для клуба важнее победы в Лиге чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что главное для команды иметь свой стиль.

«Копировать «Барсу»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность «ПСЖ». Она исходит от наших молодых игроков.

Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты.

Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль», – сказал Аль-Хелайфи.

Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов был выход в финал в 2020 году.

Парижане за свою историю выиграли один еврокубок: Кубок кубков в 1996 году.

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