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    • Президент «ПСЖ» сказал, что для клуба важнее победы в Лиге чемпионов

    Президент «ПСЖ» сказал, что для клуба важнее победы в Лиге чемпионов

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что главное для команды иметь свой стиль.

    «Копировать «Барсу»? Я не думаю, что мы хотим кого-то копировать. Мы сохраняем свою идентичность. В этом и заключается идентичность «ПСЖ». Она исходит от наших молодых игроков.

    Посмотрите, на каких полях играют наши молодые футболисты. Молодежь знает, как играет первая команда. У нас есть и опытные, и молодые футболисты.

    Цель не в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов в этом году, а в том, чтобы иметь свой стиль», – сказал Аль-Хелайфи.

    • Лучшим результатом «ПСЖ» в Лиге чемпионов был выход в финал в 2020 году.
    • Парижане за свою историю выиграли один еврокубок: Кубок кубков в 1996 году.

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    Источник: Sport.es

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