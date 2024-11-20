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    Шуфутинский получил подарок от «Крыльев Советов»

    Игроки «Крыльев Советов» посетили концерт Михаила Шуфутинского. Ему вручили подарок.

    «В самарской Филармонии состоялся концерт Михаила Шуфутинского и после выступления Максим Витюгов, Роман Евгеньев подарили известному артисту клубную футболку «Крыльев» с номером 3 (в честь знаменитого хита).

    В свою очередь, музыкальный исполнитель пожелал удачи нашей команде в предстоящей игре с «Ахматом», – написали самарцы.

    • Матч с грозненцами состоится в воскресенье, 24 ноября.
    • «Крылья» идут в РПЛ 12-ми.
    • Самарцы в лиге с 2020 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2024 17:49
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