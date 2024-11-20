Шуфутинский получил подарок от «Крыльев Советов»

Игроки «Крыльев Советов» посетили концерт Михаила Шуфутинского. Ему вручили подарок.

«В самарской Филармонии состоялся концерт Михаила Шуфутинского и после выступления Максим Витюгов, Роман Евгеньев подарили известному артисту клубную футболку «Крыльев» с номером 3 (в честь знаменитого хита).

В свою очередь, музыкальный исполнитель пожелал удачи нашей команде в предстоящей игре с «Ахматом», – написали самарцы.

Матч с грозненцами состоится в воскресенье, 24 ноября.

«Крылья» идут в РПЛ 12-ми.

Самарцы в лиге с 2020 года.

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