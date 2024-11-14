Кривцов из «Краснодара» признался, что болел за «Спартак»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов раскрыл клубы, которые были ему симпатичны в детстве.

– Выходные в детстве проходили на поле, а потом у телевизора?

– Да, когда это получалось.

– За кого болел?

– Наверное, по игре симпатизировал «Спартаку» и «Краснодару». Это было начало десятых годов. В «Спартаке» вспоминаю Ромуло, Веллитона, Макгиди. По играм за «Краснодар» – Маурисио Перейру, Газинского, Смолова.

22-летний Кривцов стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Никиты 12 матчей, 2 гола, ассист.

За сборную России у Кривцова 2 матча, гол.

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