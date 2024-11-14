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    • Кривцов: «Пишут, что игроки зажрались, много зарабатывают, но что другим мешало тоже стать футболистами?»

    Кривцов: «Пишут, что игроки зажрались, много зарабатывают, но что другим мешало тоже стать футболистами?»

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не считает, что футболисты «зажрались».

    – Главная глупость была после того, как я на одном шоу сказал, что мне для жизни было бы достаточно 500 тысяч в месяц. Потом были посты, что кто-то живет на такое количество денег, а есть вот это, это и это. Типа мы зажравшиеся. Я так не считаю, потому что человек, который это пишет, тоже мог в свое время стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?

    – Совсем недавно было интервью Виктора Онопко, который сказал, что всегда будет от подобного защищать футболистов, потому что знает, что это тяжелый путь. Плюс, что футболистов, которые получают большие деньги, не так много.

    – Это только во-первых. Как минимум этот путь тяжелый. И да, я согласен с Виктором Савельевичем. Плюс, человек, который пишет такие вещи, он же не знает мои доходы. Меня спросили – я ответил. Я же не сказал, что трачу 500 тысяч, а просто сказал, что мне бы хватило этой суммы.

    – В свете этой темы, может быть, подшучиваете над Евгением Латышонком, который сказал, что ему хватит на жизнь 30 тысяч рублей?

    – Ну, кстати, если есть своя квартира и тратить деньги только на еду, я тоже проживу на 30 тысяч. Я видел, что над Женей начали шутить после этого, но тут с какой стороны посмотреть. Прожить один месяц, а потом как обычно – это одно, а жить постоянно на 30 тысяч – это другое.

    • 22-летний Кривцов стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Никиты 12 матчей, 2 гола, ассист.
    • За сборную России у Кривцова 2 матча, гол.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1731581557
    Кривцов, когда говорят, что игроки зажрались, много зарабатывают, то имеют в виду то, что футболисты в России получают НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ деньги. Играют КРИВО и ПЛОХО, а бабла получают, как в хороших европейских клубах. Но там игроки ПАШУТ на поле за эти деньги и отрабатывают их по полной. А вы в России пешком по полю ходите и по полгода в отпуске. НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТЕ вы того, что получаете. Да еще и понты тут разводите...((((((((((((((((((((((
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    The only one
    1731582863
    Вдруг по состоянию здоровья ты в футболе станешь никому нафиг не нужен. Посмотрим, как запоёшь...
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    ...уефан
    1731583298
    ..."Ой дур-а-а-а-к"(с)...
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    рылы
    1731583504
    и он прав абсолютно. это просранное детство, тренировки 5 дней в неделю после школы, ещё уроки делать, времени нет совсем даже на погулять с друзьями. а ведь ещё дорога, т.к. вряд ли повезёт, что база будет у дома. условно: академия зенита на севере города. с юга туда добираться общ.транспортом минимум 2 часа. а на машине все 3, потому что вечерние пробки. ну и в других городах такая же фигня. и всё ради того, что ВОЗМОЖНО ты станешь футболистом и будешь получать приличные деньги 10 лет. а можешь и не стать. и детство просрать на этих тренировках с 6 лет, а потом на завод.
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    шахта Заполярная
    1731585888
    Кривцов. Если все захотят стать футболистами, то кто работать то будет. Вот ты пашешь на тренировке, возможно, а другие, на тех же заводах, рудниках, шахтах, сельском хозяйстве и т. д. получаются не работают или хреново работают, раз у них такая зарплата, там пашут поболее и не на свежем воздухе. Ну получаете вы громадные бабки, так молчите хотя бы, а то 500 тысяч на месяц
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    Интерес
    1731585899
    А если все станут футболистами,то кто тебе жрать готовить будет,с момента пахоты и посева??? Вы получаете деньги,которые результатами своего труда не оправдываете,вот и всё.Есть такое заезженное понятие :Социальная справедливость. Сейчас определённую часть перекосит от отвращения...
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