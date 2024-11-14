Кривцов: «Пишут, что игроки зажрались, много зарабатывают, но что другим мешало тоже стать футболистами?»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не считает, что футболисты «зажрались».

– Главная глупость была после того, как я на одном шоу сказал, что мне для жизни было бы достаточно 500 тысяч в месяц. Потом были посты, что кто-то живет на такое количество денег, а есть вот это, это и это. Типа мы зажравшиеся. Я так не считаю, потому что человек, который это пишет, тоже мог в свое время стать футболистом и зарабатывать такие деньги. Что ему помешало?

– Совсем недавно было интервью Виктора Онопко, который сказал, что всегда будет от подобного защищать футболистов, потому что знает, что это тяжелый путь. Плюс, что футболистов, которые получают большие деньги, не так много.

– Это только во-первых. Как минимум этот путь тяжелый. И да, я согласен с Виктором Савельевичем. Плюс, человек, который пишет такие вещи, он же не знает мои доходы. Меня спросили – я ответил. Я же не сказал, что трачу 500 тысяч, а просто сказал, что мне бы хватило этой суммы.

– В свете этой темы, может быть, подшучиваете над Евгением Латышонком, который сказал, что ему хватит на жизнь 30 тысяч рублей?

– Ну, кстати, если есть своя квартира и тратить деньги только на еду, я тоже проживу на 30 тысяч. Я видел, что над Женей начали шутить после этого, но тут с какой стороны посмотреть. Прожить один месяц, а потом как обычно – это одно, а жить постоянно на 30 тысяч – это другое.

22-летний Кривцов стоит 3,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Никиты 12 матчей, 2 гола, ассист.

За сборную России у Кривцова 2 матча, гол.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов