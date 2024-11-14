Жирков сообщил, сколько денег ему должны

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что давал людям в долг.

– Известно немало историй, когда футболистам предлагали во что-то вложиться, а бизнес прогорал. Есть ли у вас должники, которые занимали деньги и не вернули их в итоге?

– Есть много людей, которые не вернули мне деньги. Это большая сумма.

– Сколько денег вам должны?

– Много.

– Больше 10 миллионов?

– Если вы говорите про рубли, то намного больше 10 миллионов.

Жирков завершил карьеру в 2022 году.

За Россию он сыграл 105 матчей, забил 2 гола.

Сейчас Жирков получает тренерскую лицензию.

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