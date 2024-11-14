Жирков сообщил, сколько денег ему должны

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, что давал людям в долг.
– Известно немало историй, когда футболистам предлагали во что-то вложиться, а бизнес прогорал. Есть ли у вас должники, которые занимали деньги и не вернули их в итоге?
– Есть много людей, которые не вернули мне деньги. Это большая сумма.
– Сколько денег вам должны?
– Много.
– Больше 10 миллионов?
– Если вы говорите про рубли, то намного больше 10 миллионов.
- Жирков завершил карьеру в 2022 году.
- За Россию он сыграл 105 матчей, забил 2 гола.
- Сейчас Жирков получает тренерскую лицензию.
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