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    «Лейпциг» нацелился на форварда «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может вернуться в Бундеслигу, где он ранее выступал за «Айнтрахт».

    В аренде французского футболиста заинтересован «РБ Лейпциг».

    Немцы видят в нем потенциальную замену для Беньямина Шешко, на которого претендуют топ-клубы Европы.

    «ПСЖ» готов зимой отдать игрока в аренду с правом выкупа, его уходу в другую команду на постоянной основе мешает высокая зарплата.

    • Статистика Коло Муани в составе парижан: 52 матча, 11 голов, 6 ассистов.
    • Сообщалось, что клуб оценивает форварда в 40-50 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Get French Football News

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