«Лейпциг» нацелился на форварда «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может вернуться в Бундеслигу, где он ранее выступал за «Айнтрахт».

В аренде французского футболиста заинтересован «РБ Лейпциг».

Немцы видят в нем потенциальную замену для Беньямина Шешко, на которого претендуют топ-клубы Европы.

«ПСЖ» готов зимой отдать игрока в аренду с правом выкупа, его уходу в другую команду на постоянной основе мешает высокая зарплата.

Статистика Коло Муани в составе парижан: 52 матча, 11 голов, 6 ассистов.

Сообщалось, что клуб оценивает форварда в 40-50 миллионов евро.

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