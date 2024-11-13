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    • Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось»

    Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от стажировки в тренерском штабе «Динамо».

    – Вы узнали хоть что-то новое за время стажировки в «Динамо»?

    – Расскажу потом.

    – Хотя бы промежуточные итоги.

    – В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется.

    • Стажировка Мостового в «Динамо» началась 6 ноября и продлилась до конца микроцикла подготовки к матчу с «Пари НН».
    • Позднее экс-футболист сообщил, что стажировка не завершена окончательно, и он еще пару раз заедет в московскую команду.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1731498303
    Короче на стажировку царь получил пару.
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    bset
    1731499073
    На стажировку еще пару раз заедет) А если зайдете в 5й раз, то уже можно считать себя тренером уровня Моуриньо)
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    Spartak_forv@
    1731507644
    Узнали ли мы что-то новое о Мостовом?В Мостовом давным-давно все придумано.Ничего не поменялось
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