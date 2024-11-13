Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Мяч круглый, ворота того же размера. Ничего не поменялось»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от стажировки в тренерском штабе «Динамо».

– Вы узнали хоть что-то новое за время стажировки в «Динамо»?

– Расскажу потом.

– Хотя бы промежуточные итоги.

– В футболе давным-давно все придумано. Мяч круглый, ворота того же размера. Это откладывается в голове, копится, а потом применяется.

Стажировка Мостового в «Динамо» началась 6 ноября и продлилась до конца микроцикла подготовки к матчу с «Пари НН».

Позднее экс-футболист сообщил, что стажировка не завершена окончательно, и он еще пару раз заедет в московскую команду.

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