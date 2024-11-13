Виллиана Жозе предложили клубам Ближнего Востока

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в ближайшем будущем. По данным «Евро-Футбол.Ру», агенты предлагают 32-летнего форвард нескольким клубам Ближнего Востока, однако конкретного ответа от них пока нет.

Виллиан Жозе провел в этом сезоне 12 матчей за «Спартак», забил 1 гол.

Москвичи приобрели его у «Бетиса» летом за 2 миллиона евро.

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана Жозе в 4 миллиона евро.

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