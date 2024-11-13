Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Виллиана Жозе предложили клубам Ближнего Востока

    Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе может покинуть клуб в ближайшем будущем. По данным «Евро-Футбол.Ру», агенты предлагают 32-летнего форвард нескольким клубам Ближнего Востока, однако конкретного ответа от них пока нет.

    • Виллиан Жозе провел в этом сезоне 12 матчей за «Спартак», забил 1 гол.
    • Москвичи приобрели его у «Бетиса» летом за 2 миллиона евро.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана Жозе в 4 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Романцев – о Станковиче: «У него еще есть право на какие-то ошибки» 1
    Талалаев назвал два московских клуба, которые не попадут в топ-3 РПЛ 4
    Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака» 2
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1731485109
    "По данным «Евро-Футбол.Ру" Ну просто смешно. Какие у вас могут быть данные интернет дебилы)))))))))
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1731486675
    Отличный кидок срамтака.Такую муйну им продали за дорого. Гыгыгы
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 