Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал борьбу лидеров текущего сезона РПЛ.

    «Пока что особняком идут «Краснодар» и «Зенит», но «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона. По составу, по функционалу, по качеству футбола. «Локомотив» после первого круга хорошо держится. Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом. Плюс там еще Батраков забивает, хотя вначале его вообще никто не знал», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 37 очками после 15 матчей. «Зенит» набрал 36, а замыкает тройку лучших «Локомотив» с 32 баллами. Далее в таблице расположились «Динамо» (30 очков), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).
    • Второй круг РПЛ стартует после международной паузы на матчи сборных 22 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Мостовой определил главное открытие сезона в РПЛ 4
    Мостовой перепутал ближайшего соперника сборной России: «Это вообще кто? Мне даже плохо становится» 9
    Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака» 29
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:51
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ivany4
    1731398775
    Наконец-то мост прочитал озвученные гендиректором планы команды на сезон. Вот клоун, неужели он думает, что все вокруг него тупые!?!?!?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1731399884
    В тройке хряки? Гыгыгы 3 раза.
    Ответить
    Питерский князь
    1731401072
    Фантазёр! Им бы в первой десятке удержаться. Для футболёров, что бегают в раскорячку, они и так выше головы прыгнули.
    Ответить
    Интерес
    1731402674
    ТОгда и тебя-в главные тренеры.Хотя подозреваю,что из тебя прогнозист "осьминог Алекс" выйдет хреновый.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 