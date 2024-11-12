Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал борьбу лидеров текущего сезона РПЛ.

«Пока что особняком идут «Краснодар» и «Зенит», но «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона. По составу, по функционалу, по качеству футбола. «Локомотив» после первого круга хорошо держится. Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом. Плюс там еще Батраков забивает, хотя вначале его вообще никто не знал», – сказал Мостовой.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России с 37 очками после 15 матчей. «Зенит» набрал 36, а замыкает тройку лучших «Локомотив» с 32 баллами. Далее в таблице расположились «Динамо» (30 очков), «Спартак» (28) и ЦСКА (27).

Второй круг РПЛ стартует после международной паузы на матчи сборных 22 ноября.

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