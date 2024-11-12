Канчельскис дал совет «Спартаку»: «Тогда хорошо все будет у вас»

Андрей Канчельскис порассуждал о том, как «Спартаку» вернуться в борьбу за чемпионство.

«Руководству «Спартака» надо что-то решать. В первую очередь – им сходить в церковь надо. Стоит определиться, в каком направлении они хотят работать.

Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа – это совсем никуда не годится. Как можно его звать в «Спартак»? Вы хотите вылететь в Первую лигу? Еще Газизова приглашали… У вас понимание в футболе есть?

Пусть не плачутся, а то все время плачут. И обижаться ни на кого не надо – возьмите нормальный менеджмент, тогда хорошо все будет у вас», – сказал Канчельскис.

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 28 очками.

Команда не становилась чемпионом с 2017 года.

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