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    • Канчельскис дал совет «Спартаку»: «Тогда хорошо все будет у вас»

    Канчельскис дал совет «Спартаку»: «Тогда хорошо все будет у вас»

    Андрей Канчельскис порассуждал о том, как «Спартаку» вернуться в борьбу за чемпионство.

    «Руководству «Спартака» надо что-то решать. В первую очередь – им сходить в церковь надо. Стоит определиться, в каком направлении они хотят работать.

    Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа – это совсем никуда не годится. Как можно его звать в «Спартак»? Вы хотите вылететь в Первую лигу? Еще Газизова приглашали… У вас понимание в футболе есть?

    Пусть не плачутся, а то все время плачут. И обижаться ни на кого не надо – возьмите нормальный менеджмент, тогда хорошо все будет у вас», – сказал Канчельскис.

    • После первого круга РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 28 очками.
    • Команда не становилась чемпионом с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (12)
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    FWSPM
    1731362681
    Нормальный менеджмент видимо нынче в церкви нанимается))
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    balam
    1731364140
    в мечеть эпично будет
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    1731381951
    Уместить в одном высказывании слова - церковь, чемпионшип и менеджмент, может только Канчельскис.
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    DOCTOR PENALTY
    1731382382
    Федунизм просто так выкорчевать не получится, и церковь не поможет. ((( ***
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    Спартачище
    1731383260
    канча, мост и буланова совсем без работы тухнут Напрашиваться и унижаться не стесняются
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    САДЫЧОК
    1731390956
    Зачем цитировать этого не умного лжеспециалиста ?! Чтоб , вы понимали Кончельскис был футболистом а ля Рябчук бегунок с пасом и навесами вникуда! А,ещё он дважды предатель тренера и зачинщиков! Вот вся суть этого типа!
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    Питерский князь
    1731392121
    Церковь, это не про срамтак, они ЛГБТ Богу молятся.
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    andr45
    1731394171
    «Когда приглашают спортивного директора из Чемпионшипа»??? Видимо, Mr. Kanchelskis имеет в виду Эшуорта, который привёл в команду Алексиса Дуарте, Томаша Тавареша, Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича? Интересно, это он с похмелья говорит или это всё последствия сотрясения мозга от молодецкого удара, полученного в пивнушке?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731394919
    Спрамтак это Клондайк для нечистых на руку менеджеров и агентов. Ули, денег мазутных задавись, никто не считает их с народных недр. Гыгыгы
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    NewLife
    1731402674
    "В первую очередь – им сходить в церковь надо." А тебе даже к психиатру не надо, напрямую в дурдом))
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