Экс-президент «Локомотива» назвал реальную стоимость Батракова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что полузащитник Алексей Батраков стоит в 4-5 раз дороже, чем его оценивает Transfermarkt.

– Если там записаны маленькие отступные за его уход из «Локомотива» или их нет, конечно, нужно пересматривать. Потому что понятно, что сейчас за ним будут охотиться. Зимой откроется трансферное окно. Понятно, что Батракову будет сделано много всяких предложений.

И для того, чтобы обезопасить себя, нужно перезаключать контракт с целью повышения отступных за его уход. Насколько я знаю, «Локомотив» категорически не собирается его отпускать. Они говорят, что Батраков не продается. И это, наверное, правильно.

Конечно, отступные должны быть максимально большими, которые можно прописать. Не всегда агенты идут на это. Говорят: «Нет, мы не можем подписать такие отступные, потому что это кабала и игрок не может уйти».

Но клуб должен максимально поднять эту сумму: 20-25 миллионов. Это не значит, что его купят за эти деньги, но это значит, что «Локомотив» может распоряжаться своим игроком и ставить какие-то условия.

– Сейчас Transfermarkt оценивает Батракова в 5 миллионов евро. Как вы считаете, какая сумма была бы достойной за него?

– Это очень маленькая сумма для Батракова. С учетом его перспективности и больших возможностей, которые, я уверен, еще полностью не раскрыты. Я верю, это должна быть сумма порядка 20-25 миллионов, не меньше.

– Стоит ли «Локомотиву» готовиться зимой к борьбе с «Зенитом» за Батракова?

– Мы видели на примере Глушенкова, как быстренько его забрали. Конечно, стоит. И не только с «Зенитом». На него могут положить глаз другие клубы.

Но я считаю, что таких сильных и перспективных игроков нельзя отдавать в российские клубы. Если будет хорошее предложение из европейского клуба, тогда есть смысл рассматривать.

– Вы сказали про отступные. Но и Батраков может захотеть увеличения своей зарплаты, раз он сейчас лучший бомбардир РПЛ?

– Вполне возможно, что сейчас агент и игрок будут ставить вопрос о повышении зарплаты, если она низкая. И вот с целью повышения зарплаты тоже надо пересматривать контракт и заодно изменить сумму отступных.

Но переподписание контракта – это не только повышение или понижение зарплаты. Как правило, агенты требуют выплатить бонус игроку и агентству. Без него они на переподписание не соглашаются. У них железная логика.

Они говорят: «Хорошо. Вы не хотите нам заплатить бонус. Он сейчас уйдет, вы вместо него найдете такого же игрока за огромные деньги. Вы потратите еще больше, чем предлагаем мы. У вас выхода нет». Вот так они разговаривают с клубами.

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 19 матчах.

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