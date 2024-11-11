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    • Канчельскис спрогнозировал итоговые места «Зенита» и «Спартака» в РПЛ: «Все футбольные люди прекрасно понимают»

    Канчельскис спрогнозировал итоговые места «Зенита» и «Спартака» в РПЛ: «Все футбольные люди прекрасно понимают»

    Андрей Канчельскис считает, что уже сейчас можно определить, как будет выглядеть топ-6 РПЛ в конце сезона.

    «Всe будет предельно ясно после зимы: «Зенит» – чемпион, «Краснодар» – второй, а за третье место будут бороться «Локомотив» и «Динамо». Ничего нового не увидим.

    Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой. Как обычно», – сказал Канчельскис.

    • Первый круг РПЛ выиграл «Краснодар».
    • Как выглядит таблица лиги после 15 туров, можно посмотреть здесь.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2024 21:21
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1731350067
    ...если ты бывал в борще в виде овоща, это не значит, что ты разбираешься в кулинарии и поварском ремесле - это на счёт футбольных и не футбольных людей)...
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    Интерес
    1731350618
    СМертельная борьба за 5-6 место между ЦСКА и "Спартаком"-один из интереснейших эпизодов текущего чемпионата.
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    slavа0508
    1731350966
    Да и без него понятен расклад ...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731352029
    Больно высоко поднял спартак. Их место в поомежности 6-10! Гыгыгы
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    FWSPM
    1731355057
    Ну ну а я вот думаю что Зенит будет бороться за третье место вопрос только с кем)))
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    NewLife
    1731357241
    А Канчелкин, как обычно, будет пускать пузырьки из говна.
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    Garrincha58
    1731380637
    Канчельскис и Мостовой играли в футбол неплохо, но сейчас думают, что играя раньше разбираются в нём лучше других самоуверенность и только, если ты такой умный К .... почему не тренируешь??? а Мост.... почему ещё стажёр в 50 лет значит грош вам цена обоим и ваши мнения засуньте себе в ... и не морочьте людям головы
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    fakeid
    1731381443
    спартаг - середняк российского футбола!
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