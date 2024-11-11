Канчельскис спрогнозировал итоговые места «Зенита» и «Спартака» в РПЛ: «Все футбольные люди прекрасно понимают»

Андрей Канчельскис считает, что уже сейчас можно определить, как будет выглядеть топ-6 РПЛ в конце сезона.

«Всe будет предельно ясно после зимы: «Зенит» – чемпион, «Краснодар» – второй, а за третье место будут бороться «Локомотив» и «Динамо». Ничего нового не увидим.

Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой. Как обычно», – сказал Канчельскис.

Первый круг РПЛ выиграл «Краснодар».

Как выглядит таблица лиги после 15 туров, можно посмотреть здесь.

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