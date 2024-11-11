Ловчев объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что «Краснодар» проиграет чемпионскую гонку «Зениту».
– Я всe время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав.
– Почему «Краснодар» не станет чемпионом?
– Они будут бороться! Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей.
В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли – результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два футболиста определяют игру.
«Краснодар» играет в силу своих игроков, а «Зенит» – не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрет» немного.
Хотел бы выразить уважение владельцу «быков» Сергею Галицкому за команду, которая соперничает за медали.
- «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.
- От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на 1 очко.
- Они борются за 7-е чемпионство подряд.
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