Ловчев объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что «Краснодар» проиграет чемпионскую гонку «Зениту».

– Я всe время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав.

– Почему «Краснодар» не станет чемпионом?

– Они будут бороться! Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей.

В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли – результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два футболиста определяют игру.

«Краснодар» играет в силу своих игроков, а «Зенит» – не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрет» немного.

Хотел бы выразить уважение владельцу «быков» Сергею Галицкому за команду, которая соперничает за медали.

«Зенит» завершил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.

От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на 1 очко.

Они борются за 7-е чемпионство подряд.

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