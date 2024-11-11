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    Ловчев объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что «Краснодар» проиграет чемпионскую гонку «Зениту».

    – Я всe время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав.

    – Почему «Краснодар» не станет чемпионом?

    – Они будут бороться! Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей.

    В начале сезона Джон Кордоба и Эдуард Сперцян не играли – результаты не те, три ничьих. В «Зените» же не два футболиста определяют игру.

    «Краснодар» играет в силу своих игроков, а «Зенит» – не играет сейчас. Они прибавят чуть‑чуть, когда их «припрет» немного.

    Хотел бы выразить уважение владельцу «быков» Сергею Галицкому за команду, которая соперничает за медали.

    • «Зенит» завершил 1-й круг РПЛ на 2-м месте.
    • От лидирующего «Краснодара» петербуржцы отстают на 1 очко.
    • Они борются за 7-е чемпионство подряд.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    k611
    1731344767
    Время покажет.
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    cska1948
    1731345011
    Вся футбольная Россия знает, почему Краснодар в этом сезоне не станет чемпионом. Да потому, что у Зенита юбилей!
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    ...уефан
    1731345936
    ..."А если-что, успею переобуться")...
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