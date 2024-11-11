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    Реакция Канчельскиса на отставку Амарала из «Спартака»

    Андрей Канчельскис высказался об увольнении спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

    «Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается.

    В этом плане «Спартак» – самый стабильный клуб России: там стабильно хаос и неразбериха», – заявил Канчельскис.

    • Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.
    • После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1731339457
    спартаг - середняк российского футбола! гы-гы!
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    Интерес
    1731340045
    Язвительно ,но точно.Среди "канческисок" ставлю это на второе место.ПЕрвое остаётся за "Первые две минуты "Спартак" играл хорошо".
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