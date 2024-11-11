Реакция Канчельскиса на отставку Амарала из «Спартака»

Андрей Канчельскис высказался об увольнении спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается.

В этом плане «Спартак» – самый стабильный клуб России: там стабильно хаос и неразбериха», – заявил Канчельскис.

Амарал был спортивным директором «Спартака» с 1 января 2024 года.

После первого круга РПЛ команда занимает 5-е место с 28 очками.

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