Орлов – о бразильском легионере «Зенита»: «Звезда поблекла»

Геннадий Орлов критически отозвался об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся...

Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать.

Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками.

И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции», – сказал Орлов.

27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.

В этом сезоне в активе бразильца 1 гол и 5 ассистов в 17 матчах.

Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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