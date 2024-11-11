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    • Орлов – о бразильском легионере «Зенита»: «Звезда поблекла»

    Орлов – о бразильском легионере «Зенита»: «Звезда поблекла»

    Геннадий Орлов критически отозвался об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    «Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся...

    Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать.

    Его же брали как звезду. Но звезда поблекла. Прежде всего сами футболисты должны изменить отношение к тренировочному процессу, к играм. Им надо встряхнуться. А то смотрятся академиками.

    И почему они так по-разному проводят домашние встречи и гостевые? Лидер должен ровно идти по всей дистанции», – сказал Орлов.

    • 27-летний Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
    • В этом сезоне в активе бразильца 1 гол и 5 ассистов в 17 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
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    Комментарии (13)
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    Иван Петров 1986
    1731335912
    Так он получает - зачем ломаться.
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    Интерес
    1731337379
    Сколько даёте,столько и получает.Какие вопросы???
    Ответить
    ...уефан
    1731338246
    ...клюнул-таки нерадивого в темя тёмное!...
    Ответить
    ...уефан
    1731338533
    ...ведомость, касса, аванс, зарплата, премиальные... Слова-то, какие! Душу радуют! А ты, в укор их произносишь человеку труда-непосильного(...
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    шахта Заполярная
    1731339381
    Кто понял жизнь, тот попу рвать не будет. Когда дают хорошие бабки, зачем ломать ноги. Ему еще в Бразилии ходить по бутикам
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    fakeid
    1731339385
    кто-нибудь, скажите орлову, что клаудиньо не играет на своей позиции, его упорно ставят ближе к обороне, что дичайший бред.
    Ответить
    NewLife
    1731340541
    "Его же брали как звезду." Не выдумывай, Гена. Клавку брали, как подружку Малки, готовую получить паспорт))))
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    zigbert
    1731341482
    А куда ему стремиться? У него хороший контракт. Ниже уровня РПЛ он не опустится.
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    FWSPM
    1731342801
    Да он уже спит и видит как свалить но его в очередной раз не отпустили. Вовремя надо менять легионеров
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