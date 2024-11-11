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    • ⚡️ «Спартак» готов зимой потратить 40-50 миллионов на трансферы

    ⚡️ «Спартак» готов зимой потратить 40-50 миллионов на трансферы

    «Спартак» намерен провести активную зимнюю трансферную кампанию.

    Московский клуб готов зимой потратить 40-50 миллионов евро на усиление состава.

    Окончательный план будет согласован после назначения нового спортивного директора.

    Предварительно, «Спартак» собирается искать:

    • нападающего (трансфер – от 12 до 15 млн евро, зарплата – 3+ млн евро);
    • универсального полузащитника (трансфер – до 15 млн евро, зарплата – 2-3 млн евро);
    • вингера (трансфер – 10 млн евро, зарплата – 2 млн евро);
    • россиян на позиции правого защитника и хавбека, способных сыграть на позициях «шестeрки» и «восьмeрки». На них «Спартак» готов потратить кратно меньшую сумму, чем на иностранцев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (23)
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    Серый212918
    1731338703
    В первой что-ль бабки на ветер кидать?
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    fakeid
    1731338922
    эпичные дебилы, если это правда. смысл СЕРЕДНЯКУ закупаться посреди сезона, когда уже всё ясно, какие 2 клуба разыграют золото, и какие 2 третью строчку. выше 5 не прыгнут, еврокубков нет (хотя трамп может поспособствовать, но это дело десятое). смысл тратить такие деньги? на моей памяти самый мощный зимний закуп был, когда продали паредеса за 40 и тут же купили ракицкого, барриоса и азмуна, и стали чемпионами в итоге. и ещё сдача осталась. а что продадут хряки, чтобы так закупиться? свои жoпы, или награбленную народную нефть? позор середнякам!
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    R_a_i_n
    1731340536
    Внизу одни нищенки отписались! Коробит что ли их?
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    IVANRUS777
    1731340586
    У болотно-помойного стада пуканы разорвало в клочья. Теплотрассу прорвало просто...какие же ущербные создания.
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    ivany4
    1731340634
    По информации Legalbet, перед уходом Томаша Амарала с поста спортивного директора «Спартак» составил план на зимние трансферы.))) Хоть и "непутевый" у нас директор клуба, но он прав - обсуждайте только информацию от руководителей клуба, а не вымыслы всевозможных "специалистов", а тем более журналистов!!!
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    ss21
    1731341749
    Больше похоже на вранье. Зачем Спартаку нап если есть угальде, Жозе виллиян, Николсон. Универсальный полузащитник Барко. Вингер бангонда и свой доморощенный хлам на сумму кратно меньшую иностранцам? Видимо это был отчет Аморала.
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    FWSPM
    1731342444
    30 за Пиняева и 20 за Глебова...а остальных за какие шиши брать? Неразбериха
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    subbotaspartak
    1731343013
    Поглядим... А ниже бездомные помоями упиваются, уси раются
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    zigbert
    1731344093
    Это будет великолепно,если приобретут качественных игроков. ЦН по типу Зе Луиша не помешал бы.
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    k611
    1731344669
    Угадать бы с трансферами. Потратить то дело не хитрое, был бы от этого реальный толк.
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