⚡️ «Спартак» готов зимой потратить 40-50 миллионов на трансферы

«Спартак» намерен провести активную зимнюю трансферную кампанию.
Московский клуб готов зимой потратить 40-50 миллионов евро на усиление состава.
Окончательный план будет согласован после назначения нового спортивного директора.
Предварительно, «Спартак» собирается искать:
- нападающего (трансфер – от 12 до 15 млн евро, зарплата – 3+ млн евро);
- универсального полузащитника (трансфер – до 15 млн евро, зарплата – 2-3 млн евро);
- вингера (трансфер – 10 млн евро, зарплата – 2 млн евро);
- россиян на позиции правого защитника и хавбека, способных сыграть на позициях «шестeрки» и «восьмeрки». На них «Спартак» готов потратить кратно меньшую сумму, чем на иностранцев.
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