У Джикии с 2021 года более 2 тысяч штрафов за нарушение ПДД на 2+ млн рублей

Георгий Джикия за 3,5 года нарушил правила дорожного движения как минимум 2148 раз.

Чаще всего футболиста за период с апреля 2021-го по ноябрь 2024-го штрафовали за:

превышение скорости – 1915 раз;

непристегнутый ремень – 138 раз;

несоблюдение требований знаков или разметки – 45 раз.

Суммарно экс-капитану «Спартака» насчитали 2 миллиона 32 тысячи рублей штрафов. При этом 44 штрафа на 35 тысяч рублей он не оплатил до сих пор.

В среднем Джикия за последние 3,5 года нарушал правила дорожного движения на своем Mini Cooper JCW 1,6 раза в день.

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