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    • У Джикии с 2021 года более 2 тысяч штрафов за нарушение ПДД на 2+ млн рублей

    У Джикии с 2021 года более 2 тысяч штрафов за нарушение ПДД на 2+ млн рублей

    Георгий Джикия за 3,5 года нарушил правила дорожного движения как минимум 2148 раз.

    Чаще всего футболиста за период с апреля 2021-го по ноябрь 2024-го штрафовали за:

    • превышение скорости – 1915 раз;
    • непристегнутый ремень – 138 раз;
    • несоблюдение требований знаков или разметки – 45 раз.

    Суммарно экс-капитану «Спартака» насчитали 2 миллиона 32 тысячи рублей штрафов. При этом 44 штрафа на 35 тысяч рублей он не оплатил до сих пор.

    В среднем Джикия за последние 3,5 года нарушал правила дорожного движения на своем Mini Cooper JCW 1,6 раза в день.

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    Источник: «Постньюс»

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    Комментарии (17)
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    slavа0508
    1731330720
    Ну что ж неплохо пополняет бюджет ...главное не убей и не покалечь кого нибудь Жора ...
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    Dr Metal
    1731331741
    ну и осел, за детей на дорогах страшно
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731332019
    2000 штрафов?Как у него еще права не отобрали по совокупности?Деньги есть -закон не писан.
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1731332723
    права зачем ?????ГЛАВНОЕ ДЕНЬГИ
    Ответить
    Борис34684
    1731334192
    Мужик пошёл в разнос.
    Ответить
    erybov1965
    1731334420
    Офигеть,среднестатистическая семья на эту сумму живет год.Значит они с Соболевым не только по штрафам схожи.
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    Иван Петров 1986
    1731336068
    Ну и почему он еще с правами в кармане?
    Ответить
    The only one
    1731337238
    А почему он до сих пор не сидит и права пожизненно не отобрали? Очередной неприкасаемый?
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    Интерес
    1731338729
    Когда я по своей кольцевой приморской еду 120(при разрешённых 110),а мимо меня по соседней полосе-"шур-шур-шур",и вдаль,то теперь буду знать ,что это -футболисты,или "приравненные к ним, финансово, личности".
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    alefreddy
    1731345241
    закон не писан деньги это закон
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