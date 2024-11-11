Самый дорогой игрок «Барселоны» выбыл на неопределенный срок

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль травмировался в среду в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2).

У 17-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом правой ноги.

Из-за этого повреждения Ямаль не сыграл вчера с «Сосьедадом» (0:1) в Примере.

В каталонском клубе пока не знают, на какой срок выбыл игрок. Скорее всего, он пропустит ноябрьские матчи сборной Испании.

Ямаль – самый дорогой в составе «Барселоны» (150 млн евро по данным Transfermarkt).

В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 16 матчах.

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