Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Самый дорогой игрок «Барселоны» выбыл на неопределенный срок

    Самый дорогой игрок «Барселоны» выбыл на неопределенный срок

    Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль травмировался в среду в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (5:2).

    У 17-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом правой ноги.

    Из-за этого повреждения Ямаль не сыграл вчера с «Сосьедадом» (0:1) в Примере.

    В каталонском клубе пока не знают, на какой срок выбыл игрок. Скорее всего, он пропустит ноябрьские матчи сборной Испании.

    • Ямаль – самый дорогой в составе «Барселоны» (150 млн евро по данным Transfermarkt).
    • В этом сезоне он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 16 матчах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Барселона» озвучила сроки восстановления Ямаля и Левандовски
    Два футболиста РПЛ вошли в топ-100 самых дорогих молодых игроков мира 4
    Ямаль назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас
    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 