Реакция «Спартака» на мнения, что клуб стал середняком

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на мнения о понижении статуса клуба.
– Эксперты стали все чаще называть «Спартак» середняком.
– Естественно, реагируем на это негативно. Но отвечать надо не словами, а работой. По своим возможностям – бюджету, инфраструктуре – «Спартак» не середняк, а топ-клуб.
По месту в таблице, которое сейчас занимаем, к сожалению, не соответствуем, да. Будем прикладывать все усилия.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).
- «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.
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