Реакция «Спартака» на мнения, что клуб стал середняком

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на мнения о понижении статуса клуба.

– Эксперты стали все чаще называть «Спартак» середняком.

– Естественно, реагируем на это негативно. Но отвечать надо не словами, а работой. По своим возможностям – бюджету, инфраструктуре – «Спартак» не середняк, а топ-клуб.

По месту в таблице, которое сейчас занимаем, к сожалению, не соответствуем, да. Будем прикладывать все усилия.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).

«Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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