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    Реакция «Спартака» на мнения, что клуб стал середняком

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на мнения о понижении статуса клуба.

    – Эксперты стали все чаще называть «Спартак» середняком.

    – Естественно, реагируем на это негативно. Но отвечать надо не словами, а работой. По своим возможностям – бюджету, инфраструктуре – «Спартак» не середняк, а топ-клуб.

    По месту в таблице, которое сейчас занимаем, к сожалению, не соответствуем, да. Будем прикладывать все усилия.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (23 ноября).
    • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии (16)
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    Каратель помойников
    1731311980
    Лично я куй ложил на все эти высказывания,а на ****** всяких сикелух питорских вообще ******
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731313422
    Не просто середняк, а беспросветный многолетний середняк! Гыгыгы
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    fakeid
    1731318447
    СПАРТАГ — ПОЗОРНЫЙ СЕРЕДНЯК! гы-гы!
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    ilich55
    1731319277
    Олежка, именно место в таблице и определяет топовость клуба. Слишком много в клубе далёких от футбола людишек, не способных, точнее сказать не умеющих и не желающих, сделать клуб конкурентно способным хотя бы в РПЛ.
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    alp
    1731320347
    вот правильно. зачем на правду обижаться?
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    TOMSON
    1731322348
    И так места Спартака в РПЛ за последние 5 лет. 19/20 7е 20/21 2 21/22 10 22/23 3 23/24 5 В среднем 5.4. Выводы делайте сами. Вот без шуток не понимаю как могут быть места 7,2,10,3. Учитывая бюджеты остальных клубов, я бы не поверил, что такой разброс вообще возможен.
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    grb651
    1731327600
    Середняк для таких "руководителей" как Малышев и ему подобных кто там есть еще звучит как похвала))
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    Питерский князь
    1731328798
    Скоро крылышки подведут. Лукойл в топку. :)))
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    Питерский князь
    1731331511
    Е*аное Т9. Там слово подрежут.
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    Krics
    1731336175
    Вся помойка слетелись на ветку "середнячка",на Бом,ж,атской тишина,бразила- мама никому не интересна,ихмо.
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